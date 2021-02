Vinculan a proceso a Alonso N por lavado de dinero

El juez de control del Reclusorio Preventivo Norte, Artemio Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso al empresario mexicano Alonso N, por el probable delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que continuará preso hasta la próxima audiencia que será en dos meses más.

Luego de más de 12 horas de audiencia, el juez desestimó los argumentos de la defensa que ofreció una garantía de dos millones de dólares, la entrega de sus dos pasaportes y un acuerdo reparatorio para evitar permanecer en el penal, pero el juzgador dio la razón a la Fiscalía General de la República (FGR).

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El ex presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), fue imputado por la venta fraudulenta de la planta de Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), que le causo un daño de 200 millones de dólares, en complicidad con Emilio N, ex director de Pemex y varios de sus familiares.

A través de sus abogados, Alonso N, quien desde el pasado miércoles permanece en una celda del Reclusorio Norte luego de su extradición de España, había solicitado un acuerdo reparatorio a Pemex, en su calidad de afectado, aunque aún falta que la FGR se pronuncie.

Incluso la defensa, encabezada por el abogado José Luis Castañeda, informó al juez que desde el sábado pasado había un acuerdo con el Consejo de PEMEX, y solicitó medidas cautelares para su cliente para que siguiera en libertad su proceso.

No obstante, el impartidor de justicia determinó que no se habían modificado las condiciones, y hasta en tanto no se presentara el acuerdo reparatorio aprobado, continuaría en prisión preventiva.

En el desarrollo de la audiencia, la defensa del empresario solicitó la nulidad de audiencia de vinculación a proceso, pues a pesar de que existía una suspensión, la diligencia se llevó a cabo por cumplimiento de extradición. Dicha petición fue negada por el juez.

Argumentaron la licitud de los recursos de Alonso N, que provinieron de AHMSA, y mostraron el acto de la compraventa de la planta pero su argumento fue desechado.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Por su parte, la FGR documentó que el empresario carece de arraigo en la Ciudad de

México y en Monclova, Coahuila, posee la capacidad económica para escapar y que fue traído a México mediante extradición, tras haberse dado a la fuga cuando se enteró que era investigado por el caso de la venta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

Estos argumentos sirvieron de base para que el juez Zúñiga dictara el auto de vinculación, pese a que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa.

La vinculación a proceso se dio a pesar de que sus abogados y Petróleos Mexicanos (Pemex), llegaron a un acuerdo reparatorio mediante el cual, pagaría 219 millones de dólares en un lapso de cuatro años, para resarcir el daño que causó por la venta de la planta chatarra de Agro Nitrogenados a un sobreprecio.

La investigación contra el empresario mexicano, se originó por una denuncia que Pemex presentó en marzo de 2019 con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa.

La FGR documentó que la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de alrededor de 500 millones de dólares por AHMSA cuando Pemex era dirigida por Emilio N, quien también enfrenta un juicio en México.

Justicia Ancira pisa la cárcel, se encuentra en el Reclusorio Norte

La planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

En la carpeta de investigación se argumentó que Alonso N, cooperó en el blanqueo de capitales del ex director de Pemex, Emilio N , “pagando por adelantado” para que cuando este fuera el Director General de Pemex, se procediera a la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.