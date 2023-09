Agencia de talentos de Japón reconoce abusos a menores cometidos por su fundador

La mayor agencia de talentos de Japón, Johnny and Associates, reconoció este jueves por primera vez la comisión de abusos sexuales por parte de su fundador, Johnny Kitagawa, a menores de edad durante décadas, y su actual presidenta anunció su dimisión ante las revelaciones.



"Tanto por parte de la empresa como de la mía personal, somos conscientes de que se produjeron abusos sexuales por parte del difunto Johnny Kitagawa, por lo que pido perdón profundamente a las víctimas, personas afectadas y a los aficionados", dijo hoy Julie Keiko Fujishima, sobrina de Kitagawa, en una rueda de prensa.

La dimisión de Fujishima al frente de la agencia, más conocida simplemente como Johnny's, se produce después de que una investigación interna confirmara los abusos sexuales "repetidos y continuados" cometidos durante décadas por el fallecido Kitagawa, de los que se desconoce la cifra exacta de afectados.



Fujishima será sustituida en la presidencia por Noriyuki Higashiyama, exmiembro del grupo musical Shonentai, actor y moderador de televisión representado desde hace tiempo por Johnny's, quien también se disculpó públicamente con las víctimas.

"Durante largo tiempo las víctimas y sus familias han sufrido de forma física y mental. Quiero enfrentarme a esta situación y tengo el firme propósito de tratar este tema de forma sincera y con todo mi esfuerzo", dijo Higashiyama en dicha rueda de prensa.



Tanto la anterior presidenta como el nuevo no adelantaron en principio cuáles serán los procesos para evitar una situación parecida en el futuro y tampoco si se llevará a cabo una indemnización económica o apoyo psicológico a las víctimas.



Un grupo de víctimas se reunió también hoy en Tokio para ver la rueda de prensa y mostraron su sorpresa ante la dimisión de Fujishima, además del reconocimiento de los abusos perpetrados por su tío.



"Creo que estoy soñando", dijo una de las víctimas, mientras que el resto reclamó que "se solucione lo que se hizo mal", al no producirse ninguna mención a posibles compensaciones económicas o atención psicológica a los afectados.



En una investigación reciente que duró tres meses, un grupo interno concluyó que los abusos fueron frecuentes desde la fundación de Johnny's en la década de 1960 y hasta mediados de la década pasada y aunque no dieron una cifra exacta de casos ni de víctimas de Kitagawa, el grupo de expertos habló de "múltiples actos".



Kitagawa (1931-2019) era un conocido productor y agente venerado en el país asiático por crear una fórmula para el estrellato y que es aún usada en las industrias del K-Pop y J-Pop en Corea del Sur y Japón, captando a jóvenes y formándolos hasta su eventual debut.

Muchas víctimas han reconocido que este tipo de actos estaban normalizados entre los jóvenes de la agencia, ya que sabían que tendrían que renunciar a sus carreras en el mundo del espectáculo si no accedían.