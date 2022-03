Afectaciones por conflicto entre Rusia y Ucrania se extenderán hasta 2024

Las afectaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania se extenderán hasta el 2024, de acuerdo con la doctora Aribel Contreras, internacionalista de la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con la experta, la economía mundial crecería 4.4%, pero tras la invasión rusa en Ucrania este pronóstico de contraerá cerca de un punto porcentual, y las afectaciones se manifestarán en Europa, Rusia y Estados Unidos hasta 2024.

Así lo manifestó en el webinar “Rusia vs Ucrania, un mismo conflicto, diversas perspectivas”, que organizó el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJ).

Respecto a la segunda ronda de negociaciones entre autoridades rusas y ucranianas, Contreras comentó para El Sol de México que el alto al fuego pactado en ciertas zonas para formar un corredor humanitario es muy importante para detener los ataques contra civiles –que atentan contra el derecho internacional–, y que no se hable de un genocidio, que violaría la Convención de Genocidio de la ONU.

Consideró que "es importante que empiece a operar inmediatamente y que permita, sobre la marcha, que pueda darse una tercera ronda de negociaciones para poder desescalar este conflicto".

“Es un buen inicio el saber que se estableció un corredor humanitario, para que pueda salir del territorio ucraniano la gente y puedan proveer ayuda humanitaria a personas heridas y a quienes requieren atención médica”.

De esta manera se podría auxiliar a la población civil que quedó atrapada en las zonas que han sido invadidas, donde no sólo se encuentran ucranianos, sino también extranjeros, y probablemente soldados rusos heridos, enfatizó la doctora Contreras.

En el webinar, la internacionalista comentó que "el impacto de este conflicto será en limitaciones en diferentes ámbitos. Ya lo vemos con estas sanciones de parte de Occidente contra Rusia, no solamente con el fin de una aceptación inmediata del cese al fuego, sino que se pretende estrangular a Rusia y sus jerarcas, acorralarla de esta manera, aislarla mediante el sistema de pagos internacionales Swift".

Y con otro tipo de medidas como controles de exportación de productos estratégicos como chips y semi-conductores que desde el año pasado se tiene escasez de éstos.

Conflicto que dejará muchas enseñanzas

Anabel Ortega Muñoz, politóloga e internacionalista, con maestría en Estudios Diplomáticos y Política Internacional de la Universidad de Westminster, dijo que este conflicto "nos va a dar muchas enseñanzas; tiene muchas lecturas desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y global".

Señaló que dependerá del análisis de los procesos a nivel interior de Ucrania y de cómo se resuelven muchos de los conflictos que ya existen: como los supuestos movimientos pro-nazis, o de los que están a favor de unirse a la Unión Europea.

"Tenemos unas narrativas en las que se vislumbra una difícil salida, no hay puntos de encuentros. Si esto se sigue observando, puede ser muy lamentable para toda la región".

Por otro lado, la serie de elecciones que se verán este año en Estados Unidos, Europa y Canadá ponen en predicamento las políticas en otras naciones y que se toman en cuenta en este tipo de cuestiones, apuntó.

Consideró que es pronto para tener una respuesta definida: "esto se fue postergando, tiene ya 8 años y me parece que las medidas que tomó Rusia fueron quizás en coordinación con China”.

Puntualizó: “entonces, sé que vamos a ver muchas cosas. Las guerras ahora también se libran a nivel económico y financiero. A todos nos complican en un escenario muy lamentable como la pandemia, nos pone a todos en un dilema y en muchas zonas es muy posible que se exacerben los nacionalismos y se tomen posturas radicales si esto se sigue polarizando”, advirtió.

“Después de un siglo de la Segunda Guerra Mundial, esperamos que no haya una Tercera. Creo que no, porque los mecanismos democráticos, el concierto de naciones que propugnamos por esto, parece que no lo permitirían. Ojalá y así sea”, dijo esperanzada.

Por su parte, Mónica Laborda Sánchez, doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, manifestó:

“Con este conflicto, la UniónEuropea podría salir relanzada de esta situación de tensión entre Ucrania y Rusia, puesto que ha logrado intensificar su postura común y a través de diversos consensos que se pronuncian en contra de esta situación armada, que violenta todos los derechos”.

Definitivamente tenemos que entender este conflicto desde un contexto global, y en este sentido es importante mencionarlo, enfatizó la analista en temas globales.

Recordó que en noviembre próximo habrá elecciones intermedias en EstadosUnidos, donde se encuentra un presidente debilitado al interior, también al exterior, desde la retirada de tropas de la Unión Americana de Afganistán.

También lo que sucede en el escenario europeo. Entonces, definitivamente, Rusia eligió un momento preciso en el cual, el contexto le permitió hacer esta intervención directamente en Ucrania. “Pero no obstante, esto debe ser repudiado a nivel internacional”, dijo.









