"Me matarán": Zarifa Ghafari, alcaldesa afgana, teme por su vida ante llegada de talibanes

Zarifa Ghafari, alcaldesa de Maidan Sharh en Afganistán, confiesa que no le queda mucho tiempo con vida, luego que los talibanes retomaron el control de la nación.

Quien es conocida por ser una defensora de los derechos de la mujer en su país, expresó que “vendrán por gente como yo y me matarán”.

“Estoy sentada aquí esperando a que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Y vendrán por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. Y, de todos modos, ¿a dónde iría?”, expresó Zarifa a News of the Taliban del Reino Unido.

La llegada de los talibanes al poder tras el colapso del gobierno afgano y la retirada del ejército estadounidense, es visto como una amenaza para las mujeres de ese país, especialmente activistas, periodistas y quienes ejercen en política como Zarifa Ghafari.

Tres semanas antes de que los talibanes entrarán en Kabul, Ghafari dijo al Day de News que estaba optimista sobre el futuro de su país.

"Los jóvenes están al tanto de lo que está pasando", dijo Ghafari. Tienen redes sociales. Se están comunicando. "Creo que seguirán luchando por el progreso y nuestros derechos", dijo.

Ghafari, de 27 años, se convirtió en la alcaldesa más joven de ese país en asumir cuando tomó el cargo en 2018. Es reconocida mundialmente por defender los derechos de las mujeres en Afganistán. De hecho, tiene su propio programa de radio donde habla del tema y fundó una ONG centrada en el empoderamiento económico de las mujeres, de acuerdo con Business Insider.

Los talibanes han amenazado varias veces con matar a Ghafari. T}ras su creciente popularidad política, el gobierno pensó que sería más seguro y le dio un nuevo puesto en el Ministerio de Defensa.

Desde que llegó Ghafari a la alcaldía de Maidan Sharh, ha enfrentado resistencia a su liderazgo bajo las amenazas de muerte e incluso fue víctima de varios intentos de asesinato.

Ghafari recordó que en su primer día en el cargo fue acosada por un grupo de hombres en su oficina que le exigían renunciar. En noviembre de 2020, su padre Abdul Wasi Ghafari, quien era coronel del ejército afgano, fue asesinado en Kabul por los talibanes.