Mujeres regresarán a la escuela en Afganistán, asegura gobierno talibán

El futuro de las mujeres en Afganistán sigue siendo un misterio, aunque algunas dudas que surgieron con la llegada de los talibanes al poder fueron resueltas por el portavoz del todopoderoso Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Gobierno talibán, Mohammad Sadiq.

Entre estas destaca el que las mujeres podrán regresar a escuelas y universidades tras el parón invernal, así lo confirmó en entrevista para EFE, Mohammad, el único miembro del ministerio autorizado a hablar con la prensa.

Las decisiones que se toman en este ministerio se basan en una estricta interpretación del islam pasada por el filtro de la conservadora cultura afgana, donde se tiene una obsesión por encima del resto: proteger a la mujer de la mirada corrompida del hombre.

Comentó además, que respecto a que las mujeres no pueden aparecer en las películas, esta práctica no se permite a ambos sexos, al considerar que no respetan los valores islámicos y afganos.

Sobre la vestimenta, el portavoz señaló que la mujer que trabaja en los medios de comunicación debe usar el hiyab (o pañuelo) islámico.

"Hasta el momento no hemos dicho nada porque alguien se corte la barba o le hemos amenazado. Puede ver a mi secretario, que se recorta la barba (...) Solo les explicamos qué dice la legislación islámica".

Mohammad Sadiq explicó que "tenemos varios hadiz -dichos- de nuestro profeta (Mahoma) en relación a tener barba e incluso es un mandato en el islam. La ciencia también ha confirmado recientemente las ventajas de tener barba. Ninguno de los profetas del islam se afeitó (...) Está prohibido".

Dijo que con el anterior régimen taliban, de 1996 a 2001, se generó propaganda en su contra como el decir que casaban a las mujeres a la fuerza o las golpeaban.

¿Qué pasará con los derechos de las mujeres?

El portavoz de los talibanes destacó que los derechos que el islam ha otorgado a las mujeres no están en otras religiones. Contó que antes del islam, las niñas eran enterradas vivas, las mujeres eran obligadas a estar con los animales cuando tenían el período. Antes del islam, el nacimiento de una niña era una vergüenza, pero el islam otorga derechos perfectos a las mujeres.

"El islam (...) no usa a las mujeres como marketing, sino que les otorga respeto y honor. El islam ha dado a las mujeres educación y derechos laborales, y queremos facilitar un entorno de trabajo seguro para las mujeres".

Recordó que anteriormente, cuando se encontraban en guerra, no fueron reconocidos por ningún país. "El mundo no nos permitió construir la plataforma ideal para que las mujeres pudieran trabajar o recibir educación. Hoy el mundo también dice que debemos cumplir unos puntos para nuestro reconocimiento (y) cumplimos esos requisitos".

En el Gobierno (talibán) anterior había trabajadoras, como en los aeropuertos, y esta vez también hay trabajadoras en algunos puestos en los que son requeridas. El trabajo femenino no está totalmente prohibido, se les invita a trabajar en algunos departamentos.

Y finalmente llegó lo que muchas mujeres querían escuchar, Mohammad Sadiq aseguró que

"En base al (Ministerio de Educación) puedo decir que las escuelas y universidades para chicas se iniciarán tras el parón invernal, y en aquellas provincias donde el tiempo es bueno, la educación (femenina) comenzará antes. Trabajamos en ello, para habilitar el modo en que la educación de las chicas pueda empezar".

Trabajos de mujeres en Afganistán, inciertos

Tras una buena noticia, el portavoz talibán dijo que lo que todavía no se puede confirmar es que si las mujeres regresarán a sus trabajos que tenían en el gobierno.

"En la actualidad las mujeres trabajan en algunos departamentos y organizaciones, y en el futuro las invitaremos a donde sea necesario. (En este ministerio, las mujeres que trabajaban aquí) vienen una vez a la semana y firman su asistencia. Esto significa que no fueron despedidas y a las que continúan en el país les pagamos su sueldo. Si no tuviéramos intención de que las mujeres trabajasen, es posible que ya las hubiéramos despedido.



Les decimos a las mujeres: 'No estáis despedidas, y hasta que no habilitemos tu entorno de trabajo, no preguntes por tu empleo, pero te pagaremos el salario'".



Reiteró que todavía no se ha facilitado el ambiente de trabajo ideal para que nombren y contraten a mujeres, es por eso que no aparecen en las listas de empleados dentro del gobierno.



"Nuestra cultura y reglas son diferentes a las de otros países (...) No me gusta que mi esposa o mi hermana compartan escritorio o asiento con otros hombres".

Finalmente, comentó que "los afganos son musulmanes firmes en comparación con el resto del mundo (...) solo seguimos el Corán y los dichos de nuestro Profeta, (a diferencia del) islam de otros países.



Nuestras esposas son un diamante, y no permitiremos que otros tengan acceso a él. Haremos lo posible para que se conviertan en médicos, ingenieras, maestras".