Ahora “sigue el T-MEC”: Trump tras aprobar acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el tratado comercial con México y Canadá será aprobado por Estados Unidos

A través de su cuenta de Twitter el mandatario estadounidense dijo que “sigue el T-MEC”, luego de decir que el acuerdo con China es uno de los mejores acuerdos comerciales y están listos para la fase 2.

One of the greatest trade deals ever made! Also good for China and our long term relationship. 250 Billion Dollars will be coming back to our Country, and we are now in a great position for a Phase Two start. There has never been anything like this in U.S. history! USMCA NEXT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020

Este jueves el senado de EU estará votando para turnar el tratado al presidente Donald Trump, y solo faltaría que Canadá haga lo propio.

Ayer Estados Unidos y China firmaron el acuerdo comercial fase uno, lo que relajó la tensión entre ambos países.

Trump aseguró que lo signado es “uno de los mejores acuerdos comerciales que se haya hecho”, toda vez que 250 mil millones de dólares regresarán a EU.