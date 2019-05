Anulan impedimento de salida de Perú a esposo de Keiko Fujimori

Un juzgado peruano aceptó este viernes la apelación presentada por el esposo de la lideresa opositora Keiko Fujimori, Mark Vito, contra el impedimento de salida del Perú dictado en su contra y anuló esa medida, como parte del proceso por presunto lavado de activos por los aportes de la brasileña Odebrecht.



Vito fue incluido en el proceso abierto contra Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde octubre pasado, por supuestamente haber participado en el lavado de activos de los aportes de Odebrecht para las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

A raíz de las investigaciones de la fiscalía, el esposo de Fujimori recibió en abril pasado una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, el mismo periodo que tendrá la excandidata en prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Lima.



El Poder Judicial informó este viernes que la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado declaró fundada la apelación de Vito a la resolución que ordenó su impedimento de salida del país por 36 meses y que dejó sin efecto esta medida.



La abogada de los esposos Vito y Fujimori, Giuliana Loza, declaró que "no hay riesgo alguno" de fuga de su cliente y que no ha salido del país desde abril del año pasado.



"No ha hecho ningún viaje y siempre que ha salido, ha retornado. Por su cabeza en ningún momento ha pasado la idea de salir del país y quedarse fuera", afirmó Loza en declaraciones a Canal N.

El fiscal que solicitó el impedimento de salida contra Vito, Emerson Manosalva Pérez, argumentó que era necesario para garantizar los peritajes y la revisión de documentos que le habían solicitado, como parte del proceso.



La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es investigada como presunta responsable de una organización criminal que recibió fondos de empresas como Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2011 y 2016, de acuerdo a la hipótesis del equipo de fiscales del caso Lava Jato en el Perú.