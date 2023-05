Atropellan a hombre en EU mientras ayudaba a unos patos a cruzar la calle

Lo que empezó como un acto de bondad, acabó de manera trágica en Rocklin, California, cuando un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil, mientras brindaba ayuda a una familia de patos a cruzar una transitada vialidad.

El trágico accidente ocurrió el pasado jueves 18 de mayo, en la intersección de Stanford Ranch Road y Park Drive, en la ciudad de Rocklin, a unos 35 kilómetros de Sacramento California, poco después de las 20:00 horas, informó el New York Post.

Un niño logró capturar una foto del hecho

Testigos presenciales relataron que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, salió de su vehículo con la intención de ayudar a los patos a evitar que resultaran lastimados por el tráfico.

Su bondadosa acción fue presenciada por William, un niño de 12 años, quien capturó en fotografías con su teléfono celular el momento en que el sujeto y las aves cruzaban frente al automóvil de la madre de William.

Según el relato del pequeño, el hombre ayudó a los patitos a subir a la banqueta, ya que los más jóvenes estaban teniendo dificultades. Personas que pasan por el sitio también aplaudieron la buena acción.

Sin embargo, repentinamente, un automóvil apareció a gran velocidad y arrolló al hombre, sin que los presentes pudieran hacer algo para evitarlo. El impacto fue de tal magnitud que el sujeto murió en el lugar.

Realizan homenaje al hombre que murió ayudando a los patos

En memoria del hombre fallecido, vecinos han improvisado un memorial en la esquina donde ocurrió la tragedia. El lugar se encuentra adornado con patitos de hule y flores, en honor al acto de compasión que terminó en un hecho lamentable.

Añade el New York Post que William expresó su deseo de que las personas recuerden al hombre por su noble gesto al ser la única persona que tuvo disposición de ayudar a los patos.

Por su parte, las autoridades ya investigan las causas del accidente, y se informó que la conductora del vehículo involucrado, una joven de 17 años, está cooperando con las autoridades y, hasta el momento, no se le han presentado cargos por el caso del hombre que falleció mientras intentaba ayudar a unos patos a cruzar la calle

