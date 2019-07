Audiencia de Mueller fue una vergüenza para los demócratas: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el testimonio este miércoles del fiscal especial que investigó la trama rusa, Robert Mueller, ante el Congreso de Estados Unidos, fue una "vergüenza" para los demócratas, a quienes agradeció irónicamente.

"Me gustaría agradecerle a los demócratas por la celebración de la audiencia de esta mañana", dijo Trump en Twitter. "Una vergüenza para nuestro país", agregó.

I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019

Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, se había pronunciado en términos similares al afirmar que la audiencia de Mueller fue una "vergüenza épica" para la oposición demócrata.

"Las últimas tres horas han sido una vergüenza épica para los demócratas. Espero más de lo mismo en la segunda parte", dijo.

Mueller presentó testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara baja, y se disponía a hacerlo frente al Comité de Inteligencia.

Mueller contestó las preguntas de los legisladores demócratas y republicanos del Comité Judicial sobre su investigación de casi dos años para determinar si Trump obstruyó la justicia y si su campaña se confabuló con los rusos para perjudicar a su rival demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

En su testimonio, el ex director del FBI reiteró que Rusia interfirió con la campaña electoral de 2016 con la intención de impulsar la candidatura de Trump para perjudicar a Clinton, contrariamente a lo que sostiene Trump.