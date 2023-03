Avión de combate ruso choca contra dron de vigilancia de EU en el mar Negro

Un avión caza ruso Su-27 se chocó esta martes con una aeronave no tripulada MQ-9 sobre el mar Negro, y en consecuencia el dron terminó haciendo impacto en el agua, informó el mando militar de Estados Unidos en Europa (USEUCOM).

"Nuestro avión MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del MQ-9", expresó en un comunicado el general James Hecker, comandante de la Fuerza Aérea de EEUU en Europa.

Apparently collision of Russian aircraft & drone is not uncommon, per John Kirby of NSC.

"Even in recent weeks, there have been other intercepts but this one is noteworthy because of how unsafe and unprofessional it was." https://t.co/H0WbLekAzQ — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) March 14, 2023

