Avión con 21 pasajeros se estrella e incendia en Texas

Un avión que viajaba por Texas, Estados Unidos, sufrió de un severo impacto que provocó que éste cayera, se estallara y terminara envuelto en llamas.

La aeronave, de acuerdo a medios locales, transportaba a un total de 21 pasajeros, reportando únicamente a una persona herida y hospitalizada. El resto de ellos recibieron atención médica en el lugar.

#HappeningNow Firey jet crash in Waller County Texas. 19 people on board no fatalities and one injury pic.twitter.com/JMrCfYyfER — David Ealy 📡🛰️📺 (@Iedit4Fox5ATL) October 19, 2021

La policía de Texas informó que el impacto ocurrió en las zonas aledañas de la carretera de Morton y Cardiff, cercanas al Aeropuerto Ejecutivo de Houston, dentro del condado de Waller.

Por su parte, la oficina del sheriff del condado de Waller, Country señaló que el avión charter siniestrado quedó completamente destruido tras su impacto contra el suelo.

En la zona del impacto laboran equipos de emergencia para participar en labores de rescate, además de bomberos que apoyan para extinguir el fuego tras el accidente.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconocen las causas que provocaron el incidente.





