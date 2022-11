Avión de pasajeros se estrella en el lago Victoria en Tanzania; hay 19 muertos

Un avión de pasajeros Precision Air se estrelló este domingo en el lago Victoria, en Tanzania, cuando intentaba aterrizar en un aeropuerto de la ciudad lacustre de Bukoba, en medio de un clima tormentoso, informó la emisora estatal.

Al menos 19 personas murieron tras el incidente del avión que transportaba a 39 pasajeros (incluido un menor) y cuatro tripulantes, confirmó el primer ministro del país, Kassim Majaliwa.

"Enviamos nuestras condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y a todos los tanzanos por este incidente que se ha cobrado la vida de 19 personas", declaró a los medios Majaliwa tras desplazarse al lugar de los hechos.





Avión se estrelló por el mal clima

El avión, que había partido desde Dar es Salaam, "cayó en el lago Victoria esta mañana debido a las tormentas y las fuertes lluvias", informó TBC.

Las imágenes y videos que circularon por las redes sociales mostraban el avión casi completamente sumergido, con sólo su cola de color verde y marrón visible por encima de la línea de agua del lago Victoria, el mayor lago de África.

Se desplegaron botes de rescate y los trabajadores de emergencia seguían rescatando a otros pasajeros atrapados en el avión, añadió TBC.

Precision Air, la mayor aerolínea privada de Tanzania, identificó el avión como el vuelo PW 494 y dijo que "sufrió un accidente cuando se acercaba al aeropuerto de Bukoba". El comunicado de la aerolínea no dio más detalles.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, pidió calma mientras continuaba la operación de rescate.

"He recibido con tristeza la noticia del accidente del avión de Precision Air", tuiteó. "Mantengamos la calma en este momento en el que los rescatistas continúan con la misión de rescate mientras rezan a Dios para que nos ayude".