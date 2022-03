BBC retira a sus periodistas en Rusia tras sanciones contra la prensa

La radiotelevisión pública británica BBC anunció el viernes que retira a sus periodistas de Rusia después de que el parlamento de ese país adoptase por unanimidad una enmienda que prevé hasta 15 años de cárcel por publicar "falsas informaciones" sobre el ejército.

"Esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente. No nos deja otra opción que suspender temporalmente el trabajo", afirmó el director general del ente, Tim Davie, en un comunicado, afirmando no querer "exponer a sus periodistas al riesgo de ser procesados penalmente simplemente por hacer su trabajo".

Te puede interesar: En Ucrania, lo peor está por venir: Macron

"Nuestro servicio de noticias de la BBC en ruso seguirá operando desde fuera de Rusia", precisó.

Comprometidos con "poner a disposición de todo el mundo, incluidos los millones de rusos que utilizan nuestros servicios de noticias, información precisa e independiente", sus periodistas "en Ucrania y en todo el mundo seguirán informando sobre la invasión de Ucrania", agregó.

BBC to temporarily suspend work of journalists and support staff in Russia because of Russian media legislation. Pretty historic moment. — Stephanie Baker (@StephaniBaker) March 4, 2022

Bloqueada el viernes por las autoridades rusas, la web de noticias en ruso de la BBC vio su audiencia más que triplicada desde el comienzo de la invasión, hasta alcanzar una media de 10.7 millones de visitas por semana, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el número de visitantes en Rusia de la web en inglés bbc.com se disparó un 252 por ciento, hasta alcanzar los 423 mil la semana pasada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los diputados de la cámara baja del Parlamento ruso (la Duma) adoptaron por unanimidad una enmienda que prevé penas de hasta 15 años de prisión si se divulgan informaciones que busquen "desacreditar" a las fuerzas armadas.

Otra enmienda que salió adelante este viernes contempla sanciones para aquellos que pidan "sanciones contra Rusia", justo cuando el país se enfrenta a grandes penalidades por parte de los países occidentales por el ataque a Ucrania.









ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music