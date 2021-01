Biden acusa a Trump de fomentar violencia en Capitolio de EU

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el ataque al Capitolio fue uno de los días más oscuros en la historia del país, un asalto a la democracia fomentado por el mandatario Donald Trump.

En una conferencia de prensa en Wilmington, Delaware, Biden calificó como "terroristas domésticos" a los seguidores de Trump que asaltaron ayer el Congreso.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Mundo SIP pide castigo por ataques a periodistas durante irrupción al Capitolio

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos", dijo.

Trump se había dirigido el miércoles a sus seguidores, animándolos a avanzar hacia el Congreso antes de publicar un video en el que repetía sin pruebas que la elección le había sido "robada".

➡️ ¿Es posible destituir a Trump antes de que acabe su mandato el 20 de enero?

El próximo presidente de Estados Unidos, quien debe instalarse en la Casa Blanca dentro de 13 días, dijo estar convencido de que en caso de haberse tratado de manifestantes antirracistas, estos hubieran sido tratados "muy distinto" a los seguidores de Trump que sembraron el caos en Washington.

"Si hubiese sido un grupo del (movimiento antirracista) Black Lives Matter el que protestaba ayer... hubiera recibido un trato muy distinto al que recibió la turba de matones que invadió el Capitolio", afirmó Biden.

Política AMLO no acudirá a asunción de Biden como presidente de EU

"Todos sabemos que eso es cierto, y es inaceptable", añadió.

Una multitud de manifestantes irrumpió el miércoles en el Capitolio de Estados Unidos mientras buscaban obligar al Congreso a desestimar la derrota electoral de Trump.

➡️ Facebook e Instagram bloquearán cuenta de Trump en lo que resta su periodo presidencial

La Cámara baja y el Senado tenían programados certificar los resultados del Colegio Electoral, a pesar de las objeciones de algunos legisladores republicanos, cuando el Capitolio se vio obligado a cerrar por la multitud que invadía el edificio.

El Congreso volvió a reunirse horas después y el jueves temprano confirmó la victoria de Biden en las elecciones presidenciales. El demócrata tomará posesión de su cargo el 20 de enero.

Tras los disturbios, cuatro personas murieron y al menos 14 policías resultaron heridos, asimismo autoridades informaron de por lo menos 52 arrestos.