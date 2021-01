AMLO no acudirá a asunción de Biden como presidente de EU

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no acudirá a la ceremonia de asunción de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, el próximo 20 de enero, pues dijo no tener invitación además de que ha decidido salir poco del país.

López Obrador dijo en conferencia de prensa que los embajadores tienen la representación de México en el extranjero además de que su gobierno considera que no habrá pleitos con el presidente Biden.

"No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la presidencia sólo he hecho un viaje a Washington porque era muy importante que se iniciará lo del tratado de libre comercio.

"No podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una política de buena vecindad por muchas razones, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, que le vaya muy bien a su pueblo", explicó el mandatario.

Cuestionado sobre el tema, López Obrador criticó de nueva cuenta los constantes viajes al extranjero que realizaban los anteriores presidentes y los gastos onerosos durante sus estancias en otras naciones.