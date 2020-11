Biden presenta a su escuadrón de científicos contra Covid-19

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, designó este lunes a los científicos que encabezarán la lucha de su gobierno contra la pandemia de covid-19, dejando claro cuál será la prioridad cuando inicie su mandato el 20 de enero.

El comité asesor estará encabezado por el epidemiólogo y excomisionado de la agencia federal de medicamentos (FDA) David Kessler, el ex responsable de Salud Pública Vivek Murthy, y la profesora de salud pública de la Universidad de Yale Marcella Nunez-Smith, según un comunicado del equipo de transición de Biden.

El comité contará además con 10 miembros, desde inmunólogos y epidemiólogos hasta expertos en biodefensa y jerarcas de Salud Pública.

Poco antes, el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech informaron que la vacuna que desarrollan en conjunto había probado ser 90% efectiva para evitar contagios de covid-19 durante los ensayos de fase 3, noticia celebrada por científicos, políticos y mercados.

Biden, que dijo haber recibido la noticia por anticipado la noche del domingo, felicitó "a los brillantes hombres y mujeres que ayudaron a producir este avance y a darnos tal razón para sentir esperanza", pero advirtió que el final de "la batalla contra el covid-19 aún está a varios meses de distancia", destacando la importancia de continuar usando mascarillas.

"EL MERCADO BURSÁTIL SUBE EN GRANDE, VACUNA PRÓXIMAMENTE. INFORME 90% EFECTIVO. ¡QUÉ GRAN NOTICIA!", tuiteó por su parte el presidente saliente, Donald Trump, minutos después del anuncio de Pfizer, que provocó un salto en las bolsas europeas.

El coronavirus deja más de 237 mil muertos en Estados Unidos y los casos crecen en forma exponencial en todo el país.

Según la Universidad Johns Hopkins, que contabiliza los casos, los nuevos contagios en Estados Unidos superan desde hace varios días los 100 mil cada 24 horas, y el número de infectados se acerca a los 10 millones, sin señales de desaceleración.

La pandemia sigue siendo "una de las batallas más importantes que enfrentará nuestra administración, y la ciencia y los expertos me informarán", dijo Biden en el comunicado.

El comité científico ayudará a dar forma a la estrategia para combatir la propagación del virus así como garantizar que una vacuna segura se distribuya de manera eficiente, protegiendo a la población de riesgo.

El presidente electo prometió elaborar un plan de acción que pondrá en marcha apenas asuma la presidencia. Y anunció que junto con su vicepresidenta electa Kamala Harris serán informados este lunes por el equipo asesor sobre el virus en Wilmington, Delaware.

Biden luego hablará sobre la pandemia y la recuperación de la economía, duramente golpeada por el coronavirus.