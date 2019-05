Boeing se sale de pista y cae en río de Florida

El avión internacional de Miami Air, que se cree que fue fletado por el ejército de los Estados Unidos, estaba tratando de aterrizar en un aeropuerto de la marina alrededor de las 9.40 pm hora local después de un vuelo desde la Bahía de Guantánamo en Cuba cuando se deslizó fuera de la franja y se metió en aguas poco profundas en el St El rio de John

No hubo informes de víctimas mortales entre los que estaban a bordo, pero el local WOKV-TV indicó que al menos dos personas sufrieron heridas leves y que el avión estaba intentando aterrizar durante una fuerte tormenta.

Mundo Cuestionan seguridad del Boeing 737 MAX tras dos tragedias aéreas

Los informes dijeron que había 136 pasajeros a bordo, pero no estaba claro cuántos tripulantes estaban en el avión.

El alcalde de Jacksonville dijo en Twitter que todos los que estaban a bordo del vuelo estaban "vivos y contabilizados", pero que las tripulaciones estaban trabajando para controlar el combustible del avión en el agua.

“El avión no estaba sumergido. "Cada persona está viva y es responsable", dijo la oficina del alguacil de Jacksonville en Twitter.

No hubo detalles disponibles de inmediato sobre cómo llegó el avión a abandonar la pista.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

Miami Air International es una aerolínea charter que opera una flota de aviones Boeing 737-800. Los representantes de la aerolínea no pudieron ser contactados de inmediato por Reuters para hacer comentarios el viernes por la noche.

Un portavoz de Boeing dijo que la compañía estaba al tanto del incidente y estaba recopilando información.