Basquetbolista Brittney Griner es trasladada a penal ruso para cumplir condena de 9 años

La baloncestista estadounidense Brittney Griner ha sido trasladada a un penal situado a unos 370 kilómetros al sureste de Moscú, donde cumplirá su condena de nueve años por posesión y contrabando de drogas, informó su abogada María Blagovólina.



"Confirmamos que Brittney ha comenzado a cumplir su condena en el penal reformatorio N.º 2 de Mordovia (república rusa situada en la parte europea del país)", dijo la letrada en declaraciones a la agencia oficial TASS.



El penal reformatorio N.º 2 se encuentra en las afueras de Yavas, una pequeña localidad de cerca de 8 mil habitantes.



"Estuvimos con ella a comienzos de esta semana. Brittney sobrelleva la situación lo mejor que puede y trata de aguantar y adaptarse a las nuevas condiciones", dijo Blagovólina.



La deportista, estrella del WNBA, de 32 años, fue condenada el pasado 4 agosto a nueve años prisión tras ser declarada culpable de los delitos estipulado por los artículos 228 y 229.1 del código penal ruso (tenencia y tráfico de drogas).



Griner, que fue detenida en febrero de este año en un aeropuerto de Moscú con aceite de cannabis entre sus pertenencias, aceptó su culpabilidad y pidió clemencia, solicitud desestimada por el tribunal.



Estado Unidos, que calificó la condena de "farsa" judicial, ha exigido la liberación de la jugadora.



"Estamos en contacto constante con las autoridades rusas para liberar a Brittney Griner. De momento no nos hemos puesto de acuerdo (...) pero no nos rendimos", dijo el presidente estadounidense, Joe Biden.



El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, subrayó que la administración que preside Biden ha hecho todos los esfuerzos y a través de "todos los canales posibles" para traer a Griner "de vuelta a casa", del mismo modo que trabaja para liberar a otros estadounidenses detenidos en Rusia.



El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, propuso a su colega ruso, Serguéi Lavrov, el canje de Griner y el también estadounidense Paul Whelan, condenado a 16 años por espionaje, por el "mercader de la muerte", el ruso Víctor But, que cumple 25 años de cárcel en una prisión estadounidense.



La Casa Blanca rechazó la "contrapropuesta" de Rusia, que quería incluir a un segundo preso ruso en el intercambio, el checheno Vadím Krásikov, según informó la CNN.



La situación de Griner y otros presos estadounidenses en Rusia fue abordada, según Washington, en la reunión que mantuvieron este lunes en Ankara el director de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, William Burns, y el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin.



Este viernes, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró que confía que en que las negociaciones sobre el canje de presos llegarán a buen puerto.



"De momento no hemos llegado a un denominador común. Pero es indiscutible que Víctor But que figura entre las personas sobre las que se habla, y desde que confiamos en un resultado positivo", dijo el Riabkov, citado por la agencia oficial TASS.