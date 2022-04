Bukele advierte que quitará comida a encarcelados si no disminuyen los homicidios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le advirtió este lunes a las pandillas que si incrementan los homicidios en el país, quitarán la comida en las cárceles donde se encuentran presos, según el mandatario, unos 23 mil miembros de dichas estructuras.



"Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales (...) ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles (...) así que mejor estense tranquilos y déjense arrestar", dijo Bukele durante un evento de graduación de 205 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que fue transmitido por redes sociales.

Te recomendamos: ¿Qué está pasando en El Salvador? Bukele declara guerra a pandillas y estado de excepción



El mandatario señaló que "por ahí andan rumores que se quieren empezar a vengar de la gente honrada al azar", "hagan eso y no habrá un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo durán sus homeboys (pandilleros) allá a dentro", advirtió.



"Les juro por Dios que no comen un arroz", subrayó.



Y agregó: "No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren, los entregamos todos".





MENSAJE A LOS CRIMINALES: pic.twitter.com/mKJXnqGWfi — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 5, 2022

Mundo Bukele exige retirar jueces cómplices de bandas en El Salvador

El Salvador cumple una semana bajo régimen de excepción

El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.



El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una "guerra contra las pandillas", como lo hicieron sus antecesores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



Las fuerzas de seguridad han capturado a 5.747 supuestos pandilleros, mientras familiares de los detenidos buscan información y han denunciado agresiones.