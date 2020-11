Campaña de Trump retira demanda contra resultado de votación en Michigan

La campaña de reelección del presidente Donald Trump dijo que retiró su demanda en la que impugnaba los resultados de la votación en Michigan, uno de los varios intentos legales para refutar la victoria del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

"Esta mañana retiramos nuestra demanda en Michigan como resultado directo de lograr el remedio que buscábamos: evitar que la elección en el condado de Wayne sea certificada prematuramente antes de que los residentes puedan estar seguros de que cada voto legal ha sido contado y cada voto ilegal no ha sido contado", dijo el abogado de Trump, Rudy Giuliani, en un comunicado.

Mundo Trump despide a funcionario por admitir victoria de Biden

Desde el pasado 7 de noviembre, Trump y su equipo de campaña han asegurado que la victoria del demócrata Joe Biden fue resultado de un "fraude electoral" pese a no tener pruebas de ello, sin embargo, emprendieron una batalla legal e impugnaron los resultados de las votaciones en varios estados, entre ellos Michigan, Wisconsin y Georgia.

Según medios locales, Biden se llevó la victoria en Michigan con el 50.6 por ciento de los votos, mientras que Trump obtuvo 47.8 por ciento.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Cabe resaltar que el presidente de EU siguió este jueves concentrado en sus denuncias de un "fraude electoral" a través de Twitter.

"La evidencia de fraude electoral continúa creciendo, incluidas 20 mil personas muertas en la lista de votantes de Pensilvania", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

“Evidence of voter fraud continues to grow, including 20,000 dead people on the Pennsylvania voters roll and many thousands all over the Country. Now, there has been an artificial number of votes in favor of Joe Biden.” @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

Días después de que se proyectase a Biden como presidente electo, Trump ha desaparecido de la vista de los estadounidenses, atrincherado en la Casa Blanca.

Su única aparición pública fue el pasado viernes, cuando compareció en el jardín de la Rosaleda de la Casa Blanca para comentar los avances en las vacunas para derrotar la pandemia del Covid-19.

➡️ Rumbo a elecciones presidenciales de EU en 2020

Sin aceptar preguntas ni hacer referencia a la derrota electoral, volvió a su residencia oficial.

En este tiempo, sus contadas salidas han sido exclusivamente los fines de semana para jugar al golf en su club privado en Sterling, en Virginia, a las afueras de Washington, y las agendas diarias aparecen vacías con mínimas reuniones.