Primero EU, ahora Canadá derriba objeto desconocido que violó su espacio aéreo

Canadá derribó este sábado un objeto desconocido que violó el espacio aéreo del país y que volaba a gran altitud, anunció el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El artefacto fue detectado por el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad), un organismo formado por Canadá y EE.UU., y derribado mientras sobreolava Yucón, territorio del noroeste del país fronterizo con Alaska.

Este suceso ocurre después de que Estados Unidos derribara un objeto volador desconocido que sobrevolaba Alaska y de que tumbara un globo de origen chino que presuntamente fue usado por Pekín para tareas de espionaje.

"Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense", afirmó Trudeau en Twitter.

En el operativo de seguimiento del artefacto participaron aviones de Estados Unidos y de Canadá, aunque fue un F-22 estadounidense el que "disparó con éxito" contra el objeto, detalló el primer ministro, quien se coordinó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Trudeau aseguró que las Fuerzas Armadas canadienses recuperarán los restos del artefacto derribado para analizarlo.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó disparar y derribar un objeto no identificado que sobrevolaba aguas congeladas en el estado de Alaska.

La Casa Blanca no ha dado detalles del origen de dicho objeto pero sí ha explicado que era diferente del globo chino que fue derribado la semana pasada tras sobrevolar varios estados de Estados Unidos.

Estados Unidos ha acusado al Gobierno chino de haber desarrollado, con la implicación de las Fuerzas Armadas, un "programa" de globos para labores de espionaje y que ya han sobrevolado más de 40 países en 5 continentes.

Debido al hallazgo de dicho globo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, suspendió un viaje que tenía previsto a Pekín.

China defiende que el globo que derribó Estados Unidos el pasado sábado era un aparato meteorológico que se "desvió de su rumbo original" por "causas de fuerza mayor"