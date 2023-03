Canadá eliminará antecedentes penales por delitos relacionados al aborto

Canadá permitirá que se eliminen los antecedentes penales de aquellas personas que fueron condenadas con leyes declaradas anticonstitucionales en temas como el aborto y los derechos homosexuales.

La expurgación de las condenas es posible gracias a una ley que entró en vigor en 2018 y que permite la destrucción permanente de los registros de condenas consideradas injustas.

El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, anunció la medida en un comunicado en el que señaló que la adición de delitos relacionados con el aborto y los derechos homosexuales "representa otro paso importante y necesario para corregir la discriminación histórica y sistémica que han sufrido muchos canadienses".

"Quienes defendieron el derecho a elegir y la comunidad LGBTQI+ deben ser protegidos. Hoy anunciamos que las personas condenadas por delitos relacionados con el aborto, prostitución e indecencia serán elegibles para la eliminación de antecedentes penales", anunció en su cuenta de Twitter.

El comunicado detalla que hace más de tres décadas la Corte Suprema de Canadá anuló los delitos inconstitucionales que restringían el acceso al aborto y que "en reconocimiento de esta penalización históricamente injusta, las personas condenadas por delitos relacionados con el aborto ahora son elegibles para la eliminación de antecedentes penales. Esto incluirá las condenas de las personas que buscaron un aborto y los médicos que, con gran riesgo personal, defendieron el derecho a elegir".

Expurgar las condenas y borrar los antecedentes penales no tendrá ningún costo económico para los solicitantes que solo tienen que probar que sus condenas cumplen los requisitos para la eliminación de los antecedentes penales.

En el caso de que no estén disponibles documentos judiciales o policiales, las autoridades canadienses señalaron que bastará con una declaración jurada del solicitante.

En el caso de individuos ya fallecidos, los familiares o personas relacionadas pueden solicitar la expurgación.