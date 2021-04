Candidatos "cosplays", a la caza del voto otaku

Dile adiós a la imagen del clásico político con traje y corbata. En Perú, los "cosplays" se han colado en la elecciones generales para conquistar el voto "otaku" de la numerosa comunidad de fanáticos del manga y el anime del país movilizada ahora por dos candidatos que se visten de sus personajes favoritos.

Disfrazados de los protagonistas de series animadas como Naruto o Evangelion, estos candidatos "otakus" salen a las calles y hacen "tik toks" para llegar a este electorado joven y poco interesado en la política.

"Tengo de otaku toda mi vida, pero encontré un marco teórico muy similar entre la política y los animes", cuenta enigmáticamente a Efe Jorge Hugo Romero, candidato al Parlamento Andino por el Partido Popular Cristiano (PPC).

Romero explica que ha elegido ser un "akatsuki", denominación que se refiere a los "ninjas renegados" que, hartos de la corrupción y las guerras que causaron destrucción y dolor en su aldea, deciden organizarse contra estos males.

EL DILEMA DEL ERIZO

Su "camino ninja" lo eligió hace once años cuando empezó a militar en el PPC. "Yo antes detestaba la política, hasta que comprendí que, si no participo en ella, voy a dejar que los corruptos sigan decidiendo", recuerda Romero.

En ese momento asumió que intentaría cambiar la opinión de jóvenes que también se sentían decepcionados por la política tradicional a través de un lenguaje que ellos conozcan: el del anime.

"En la política nos dejamos guiar por el 'dilema del erizo'. Cada vez que nos acercamos a otros, no sabemos cómo tratarlo y nos sentimos atacados", afirma Romero.

"Es por eso que debemos romper esta maldición del odio y tender puentes, que es exactamente lo que significa la política", comenta el candidato del PPC, inspirado en una frase muy conocida del anime Evangelion.

HARTOS DE CORRUPTOS "DISFRAZADOS"

De manera muy parecida piensa Milagros Juárez, candidata al Congreso por el partido ultranacionalista Unión Por el Perú (UPP), que se viste de Asuka Langley, una popular piloto de Evangelion, un anime de culto entre los "otakus".

Para Juárez, aviadora, periodista y madre soltera, el "cosplay" de Asuka le sirve para mostrarse tal como es y como una forma de protesta, pues asegura estar harta de ver a los políticos corruptos de siempre "disfrazados con saco (traje) y corbata".

"Te dicen 'yo soy serio' porque me visto elegante, guardo las formas, y a la hora que llegan al poder roban y terminan decepcionando a la población", dice a Efe Juárez.

Sus seguidores la reconocen en las calles y le piden que cante el tema con la que se hizo conocida en Tik Tok: una versión con letra propia de "A Cruel Angel's Thesis", la canción de presentación de Evangelion, cuya interpretación cuenta ya con más de 25.000 reproducciones.

INUSUAL FENÓMENO

Este fenómeno es algo inusual en Perú y Latinoamérica. "Son innovadores y valientes. A pesar de que están caracterizados, los jóvenes les creen. No se mofan, no se ríen", comenta Benjamin Edwards, director de la Sociedad Peruana de Marketing.

La pregunta que se hace Edwards ante este nuevo escenario es cómo es que hay candidatos que parecen hacer el ridículo pero no lo hacen y, en cambio, otros que intentan no hacer el ridículo sí terminan haciéndolo.

"Hay algo ahí que tiene que ver con la honestidad y la empatía", concluye el especialista.

Sin embargo, ganar la atención del público no significa ganarse su voto, explica Edwards, que ve a estos dos candidatos como un buen ejemplo para hacerse conocido en el caos electoral, pero con pocas posibilidades de ser considerados para el voto decisivo.

"Está muy bien para que te conozcan, pero para que te consideren... no lo sé", advierte.

PROPUESTAS EN CLAVE ANIME

Es aquí donde ambos candidatos tienen propuestas que "van más allá del anime" y que cada uno intenta a su manera que su público comience a tomarlas con interés.

Romero se centra en explicar la importancia del Parlamento Andino con lenguaje de anime: "es como la alianza 'shinobi', pero sin guerras", cuenta a sus seguidores de Tik Tok

De ser elegido, promete una ley para que todos los títulos universitarios sean válidos en otros países de la "alianza".

"No hay fuego, no hay roca, no hay aire, no hay agua. Solo existe la Comunidad Andina", sentencia imitando el gran discurso de Gaara, otro personaje de Naruto.

Por su parte, Juárez tiene una propuesta radical y polémica, con tintes abiertamente xenófobos, llamada "Deportación YA", que busca deportar a extranjeros sin trabajo que hayan cometido delitos.

"No vamos a esperar que sigan delinquiendo y nos quiten nuestra tranquilidad. Yo adopto la estética 'otaku', porque es mi manera de comunicar las cosas, pero mi mensaje va a las clases obreras, madres solteras y jóvenes", concluye Milagros imitando el carácter desaforado de su personaje favorito de Evangelion.

