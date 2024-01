Bill Clinton visita San Miguel de Allende; su nombre podría aparecer en la lista de Epstein

Bill Clinton ha sido captado por las calles de San Miguel de Allende, donde muchos extranjeros disfrutan de la bella ciudad colonial para pasar estar fechas de año nuevo.

A través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), el presidente municipal Mauricio Trejo Pureco compartió una fotografía donde aparece el expresidente y le dio la bienvenida asegurando que San Miguel es el Mejor Pueblo Mágico del mundo.

La visita del exmandatario, donde se le ve tranquilo y contento, sorprendió a propios y extraños pues su nombre podría aparecer próximamente en la temida lista de las figuras que estarían relacionadas en el caso del fallecido empresario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, así como de abuso sexual.

Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT!

La posible lista de Jeffrey Epstein

La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, ordenó que a partir del primero de enero se hicieran públicos los documentos hasta ahora sellados de un caso civil contra Epstein en el que se ocultaba la identidad de unas 190 personas, donde podrían aparecer personalidades como Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, el presidente Donald Trump y el cineasta Woody Allen por nombrar algunos.

En el caso de Clinton, el expresidente aparece en las listas de pasajeros de los vuelos de Epstein a diferentes países, pero no está clara su posible presencia en una de las islas del financiero.

Caso Epstein

Epstein recibió condena en 2008 por proxenetismo con una menor en Florida y pese a estar registrado como delincuente sexual, era una figura con importantes conexiones en Estados Unidos y más allá, sobre todo en las élites de todo el espectro político y social.

Posteriormente, el financiero se suicidó en 2019 en una prisión federal de Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, según la Fiscalía.

Los documentos que se publicarán forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell.