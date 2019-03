Cohetes disparados desde Gaza activan las alarmas en Tel Aviv; Israel ataca en represalia

Dos cohetes lanzados desde la franja palestina de Gaza contra Israel activaron las alarmas antiaéreas en el sur de Tel Aviv, donde se oyó un fuerte impacto, informó el Ejército israelí.



"La Información inicial indica que dos cohetes fueron lanzados desde Gaza" y se activaron las alertas en la región de Gush Dan, se indica en un comunicado militar.

Al parecer, uno de los proyectiles fue interceptado por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, mientras que el otro pudo haber caído en un área deshabitada, informó el diario Times of Israel.



Por el momento, el Ejército no ha dado instrucciones especiales a los residentes.



El lanzamiento de proyectiles por parte de milicias palestinas es intermitente, pero no es frecuente que los proyectiles se acerquen a Tel Aviv.





Israel ataca posiciones en Gaza en represalia por lanzamiento de cohetes

Las Fuerzas Armadas de Israel realizaban en la noche del jueves ataques contra posiciones en la Franja de Gaza, apenas horas después del lanzamiento de cohetes desde ese territorio palestino en dirección al área de Tel Aviv.

Las fuerzas israelíes "están en estos momentos actuando sobre objetivos de sitios terroristas en la Franja de Gaza", informaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un mensaje divulgado en redes sociales que sin embargo no ofreció detalles de las operaciones.

Los ataques provocaron graves daños en posiciones ocupadas por combatientes del movimiento Hamas y también del grupo aliado Yihad Islámica, dijo a la AFP una fuente del sector de seguridad de Gaza.

Sin embargo, inicialmente no se registraron heridos.

Estos ataques fueron lanzados apenas horas después que ellas Fuerzas Armadas de Israel informaron que dos cohetes habían sido lanzados hacia el distrito de Tel Aviv desde Gaza.

Sin embargo, tanto Hamas o Yihad Islámica negaron responsabilidad por el lanzamiento de esos cohetes.