¿Cómo es trabajar en la NASA?

A menos de 20 kilómetros de Washington se encuentra este enorme recinto, el más grande de los diez que la NASA tiene en el país, que acoge todo tipo de programas -y aventuras- de los científicos que trabajan para la agencia estadounidense.

Y es que aquí sucede, por ejemplo, "lo que se ve normalmente en las noticias cuando hay un gran lanzamiento" y el equipo lo celebra entre festejos, cuenta el español Víctor Ruiz, que lleva más de una década trabajando para la NASA.

Recomendado para ti: Un telescopio más poderoso que el James Webb

Este ingeniero aeroespacial forma parte del equipo de la misión PACE, que se lanzará el próximo 9 de enero. Y si todo sale bien, el equipo celebrará el éxito del lanzamiento en una "habitación de control" de este centro, donde las cámaras están prohibidas para proteger los datos y desde la que actualmente se está estudiando cómo se va a controlar esta nave espacial en órbita.

La Estación Espacial Internacional. | Foto: NASA

Mundo El soundtrack de un viaje a Júpiter





"Estamos realizando todas las maniobras y recopilando los datos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No me gusta porque me tengo que quedar a trabajar por la noche", explica entre risas.

PACE observará el color de los océanos, algo que "puede dar mucha información" sobre qué tipo de plantas hay en el mar, dice el experto, quien recordó que el color viene dado por la interacción de la luz solar con partículas como la clorofila, un pigmento verde presente en la mayoría de las especies de fitoplancton.

Hace poco que PACE superó la prueba de sonido que se lleva a cabo en una "cámara de vibración" del mismo edificio, donde se comprueba que las naves soportan el ruido de lanzamiento antes de ser enviadas al espacio.

De hecho, la Banda de los Marines de Estados Unidos fue invitada este mes por el Centro Goddard para ver si podían igualar el volumen de una nave en el momento de su lanzamiento y "se quedaron bien cortos", cuenta el director de ecología marina y puertorriqueño, Carlos del Castillo.

Lo bueno es que los músicos compusieron una fanfarria para el envío al espacio de PACE en enero.

En este centro también se está construyendo el telescopio Nancy Grace Roman, el primero con nombre de mujer y llamado así por la primera astrónoma jefe de la NASA.

El Roman, que será lanzado probablemente en 2026, puede hacer una foto cien veces mayor que otros telescopios como el Hubble o el James Webb, asegura la gallega Begoña Vila, cuyo trabajo como ingeniera de sistemas ha sido indispensable tanto para este aparato como para el Webb.

Este nuevo telescopio -que hace honor a su nombre al contar con un número notable de mujeres en su equipo- permitirá "encontrar más planetas, más galaxias y dar datos de lo que puede ser la materia oscura", cuenta Vila.

A un par de edificios de donde se construye el Roman, trabaja el astroquímico peruano José Aponte, que lleva más de diez años en la NASA estudiando muestras de asteroides, aparentemente más viejos que la propia Tierra.

Aponte está especialmente "emocionado" por la llegada de la sonda espacial OSIRIS-REx el 24 de septiembre, porque traerá fragmentos de un asteroide que ayudarán a comprender el origen de la vida en el planeta, algo inédito para Estados Unidos.

Mundo Del campo a la NASA





"Hemos estado desarrollando esta misión por más de 14 años así que esa es una motivación muy importante", bromea Aponte mientras enseña algunas "muestras extraterrestres" en el mismo laboratorio al que acude cada día.

Lo cierto es que las operaciones de este centro se caracterizan porque científicos e ingenieros trabajan de la mano, algo que no pasa en ningún otro centro de la NASA. "Aquí se piensa y se construye la misión", dice Teresa Nieves-Chinchilla sobre el lugar que pisó por primera vez hace 17 años.

Esta española dirige el proyecto Solar Orbiter, una colaboración de la NASA con la Agencia Espacial Europea. La misión en estos momentos "se está acercando mucho al Sol", a un 30 por ciento de la distancia entre la Tierra y el astro. Con Solar Orbiter se podrán ver por primera vez los polos del Sol, para así poder predecir mejor los ciclos solares.

Para todos ellos la verdadera "misión" ya lograda ha sido conseguir trabajar para la NASA.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





La ingeniera de origen peruano Rosa Ávalos-Warren recuerda que de pequeña le gustaban mucho las matemáticas y la ciencia, y ya quería formar parte de esta agencia espacial.

Ahora lidera las comunicaciones y navegaciones del proyecto Artemis -que volverá a mandar al hombre a la Luna- y asegura que le encanta dar charlas para "fomentar la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas" y "empoderar así a las generaciones de hispanos" que vendrán tras ella.