Coronación de Carlos III: líderes de todo el mundo celebran a los reyes de Reino Unido

Este sábado 6 de mayo, en la Abadía de Westminster en Londres, el príncipe Carlos y su esposa Camila fueron coronados oficialmente como reyes de Gran Bretaña, marcando el comienzo de una nueva era para la familia real y para el pueblo británico.

La ceremonia de coronación, la primera en 70 años, ha sido motivo de celebración y felicitaciones por parte de líderes de todo el mundo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la duradera amistad entre el Reino Unido y EU, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, felicitó a los nuevos reyes y apreció la dedicación del rey Carlos III a los esfuerzos medioambientales.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.



I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion. — President Biden (@POTUS) May 6, 2023

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Micheál Martin, felicitó a los reyes en el Día de la Coronación y reiteró su compromiso con las fuertes conexiones entre Irlanda y el Reino Unido.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, destacó la historia de la cooperación histórica y fructífera entre Italia y el Reino Unido, y extendió sus mejores deseos al nuevo rey Carlos III y a la reina Camila.

L'antico mosaico cosmatesco nell'Abbazia di Westminster, sul quale oggi è stato posto il trono per l'incoronazione di Re Carlo III, è stato magistralmente realizzato da artigiani italiani circa otto secoli fa.



Oggi è ancora lì a meravigliare il mondo, e a raccontare la storica… pic.twitter.com/a8EN7XJPWn — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 6, 2023

El presidente de Suiza, Alain Berset, les deseó un largo y feliz reinado. La ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, tuiteó "Dios salve al rey".

La coronación del nuevo rey Carlos III ha sido un acontecimiento histórico que ha generado felicitaciones de líderes de todo el mundo y ha destacado la importancia de las relaciones y conexiones entre países.