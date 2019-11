Corte ordena a Trump entregar impuestos a fiscal de NY

Una corte de apelaciones rechazó un recurso de Donald Trump y ordenó a la firma que lleva la contabilidad del presidente de Estados Unidos que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos años a las autoridades de Nueva York, que lo están investigando.



A principios de octubre, un juez federal de Nueva York rechazó el argumento de inmunidad contra procesos criminales que Trump alegó tras ser requerido por la Fiscalía de Manhattan para que entregara esas declaraciones de impuestos, y el mandatario apeló la decisión.



Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones se pronunció sobre el caso y consideró que las autoridades han requerido los documentos a la firma de contabilidad, Marzars, no a Trump, por lo que el asunto de la inmunidad presidencial no es relevante, según el dictamen judicial al que accedió Efe.



"La cuestión (...) es si un estado puede legalmente solicitar que un tercero produzca los documentos financieros personales del presidente para su uso en una investigación con gran jurado mientras ocupa su cargo", explicaron los magistrados de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en su dictamen.



"Con el beneficio de la bien articulada opinión de la corte del distrito, mantenemos que cualquier inmunidad presidencial ante un proceso criminal por parte del estado no obstruye la ejecución de ese requerimiento (de entregar las declaraciones de impuestos)", consideraron los jueces.



Los magistrados Katzmann, Chin y Droney se refieren a la decisión del pasado octubre emitida por el juez Víctor Marrero en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una instancia inferior.



Marrero rechazó los argumentos con que Trump bloqueaba la entrega de sus declaraciones de impuestos a la Fiscalía alegando que "una aserción tan categórica e ilimitada de inmunidad presidencial" podría "constituir un abuso de poder ejecutivo".



El caso se remonta a agosto, cuando la Fiscalía de Manhattan requirió a Mazars que entregara las declaraciones de impuestos de las ganancias personales y corporativas de Trump de los últimos ocho años, por lo que el mandatario interpuso una denuncia.



La Fiscalía pidió esos documentos a Mazars, que trabajó con Trump y la Organización Trump, como parte de una investigación que realiza sobre pagos de dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels, teniendo en cuenta la legislación del estado de Nueva York.



El abogado de Trump, Jay Sekulow, dijo este lunes tras la decisión de la Corte de Apelaciones que Trump pedirá a la Corte Suprema de EE.UU., el más alto tribunal, que revoque esta decisión en un intento por mantener su información fiscal privada