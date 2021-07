Las campañas con las que el mundo está combatiendo el miedo a la vacuna contra el Covid

Durante toda la pandemia las autoridades sanitarias de los países implementaron una serie de campañas para conscientizar a la sociedad sobre la necesidad de seguir las normas de prevención contra el Covid-19; ahora, con la vacunación en marcha, el objetivo de estas campañas se desplazó a convencer a todas las personas de aplicarse alguno de los biológicos disponibles.

Los productos audiovisuales parecen ser los preferidos para intentar llegar a las audiencias: países como Francia, Alemania o Australia han recurrido a videos para incentivar la vacunación en sus habitantes, aunque los ángulos que han utilizado pueden ser completamente diferentes.

Mundo Australia insta a vacunarse contra covid con polémico video

En Estados Unidos también se han visto orillados a emplear diversas campañas de promoción, debido a la reticencia de los más jóvenes para aplicarse alguna de las vacunas que el gobierno pone a su disposición, aunque para ellos la estrategia ha sido ofrecer algunos productos a cambio de la inmunización.

Motivar a través del miedo o la nostalgia

Recientemente, un video utilizado en la campaña de vacunación en Australia causó polémica debido al impacto que pueden causar las explícitas imágenes que muestra.

El gobierno australiano recibió ataques desde distintos frentes, que lo acusaban de poner en marcha una campaña de terror para que la población acuda a vacunarse en vez de buscar mejores alternativas.

Sin duda el video demuestra la brutalidad de las complicaciones que pueden sobrevenir a los pacientes que el SARS-CoV-2 ataca con mayor violencia; sin embargo, las comparaciones no se hicieron esperar, señalando los esfuerzos de otros países que apelaron a la nostalgia o a un refuerzo más positivo para impulsar sus campañas de vacunación.

Hace unos días se volvió viral un video difundido por las autoridades de salud en Francia, donde se muestra de manera explícita la aplicación del biológico contra el Covid-19 en varias personas, y al mismo tiempo se muestra una secuencia de planos en los que se reanudan las actividades más comunes que llevábamos a cabo día con día antes de la pandemia.

À chaque vaccination c’est la vie qui reprend. Faisons nous tous vacciner maintenant. pic.twitter.com/pd5n1dWPGE — Olivier Véran (@olivierveran) June 9, 2021

El video fue aplaudido y replicado debido a la universalidad de su mensaje, que muestra el enfoque opuesto al que tomaron las autoridades en Australia: miedo contra nostalgia. Al final ninguna de las dos campañas está mintiendo y sólo los resultados de sus esfuerzos demostrarán qué visión tuvo un mejor alcance en sus respectivas sociedades.

Por su parte, Alemania optó por un discurso más regional, pero que de igual manera apelaba al pasado del país teutón. El Ministerio de Salud alemán compartió a través de su cuenta en Twitter un video del actor y cantante, David Hasselhoff, promoviendo la aplicación de la vacuna contra Covid-19.

¿Por qué Hasselhoff? La respuesta está en su discografía. En el cortometraje, el cantante menciona que "encontró la libertad en la vacunación", lo que hace referencia a la canción de 1989, "Looking for the freedom", que se popularizó en Alemania luego de convertirse en el himno durante la caída del Muro de Berlín.

"#ÄrmelHoch!", sagt @davidhasselhoff . Er ist von der #CoronaSchutzimpfung überzeugt. Informationen unter: https://t.co/42TwbObw6B pic.twitter.com/1WrWiRcIkY — BMG (@BMG_Bund) June 7, 2021

De igual manera, las autoridades alemanas se decidieron aprovechar la popularidad que el actor ganó también a finales de los 80' con su participación en la popular serie "Baywatch".

Estados Unidos, uno de los países con las cifras de vacunación más altas, comenzó a enfrentar la ralentización del ritmo de inmunización mientras se fue acercando a grupos poblacionales más jóvenes. Lo anterior se debe principalmente a un enemigo que desde hace años invade la sociedad: la infodemia.

De acuerdo a los testimonios recabados en un reportaje en The New York Times la mayoría de los jóvenes que no quieren acudir a vacunarse están motivados por los posibles efectos secundarios –reales o imaginarios– que puede sufrir su cuerpo después de recibir el biológico.

Sin embargo, las autoridades también se enfrentan a un efecto adverso del discurso que se manejó desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta los Gobiernos de cada país: las personas más vulnerables son los adultos mayores. Por inferencia se llegó a la conclusión de que las personas jóvenes corrían menos riesgo de enfermar gravemente por el SARS-CoV-2, por lo tanto la inmunización no resulta una prioridad.

Con el fin de contrarrestar ambas situaciones, las autoridades federales y locales han optado por estrategias un tanto curiosas: por ejemplo, en el estado de Washington, donde el uso recreativo de la marihuana se legalizó desde hace casi 10 años, se permitió a las tiendas que comercializan la planta ofrecer un porro a cambio de acudir a vacunarse.

Foto: Reuters

Lo mismo sucedió con los bares y establecimientos que venden bebidas alcohólicas: podrán ofrecer a todos los mayores de 21 años una bebida gratis si se aplican alguna de las vacunas disponibles dentro de las siguientes seis semanas.

En otros estados de la Unión Americana se implementaron "loterías" de vacunas, que brindan la posibilidad de ser seleccionado para recibir becas o premios en efectivo. Para esto se seleccionan al azar algunas de las personas registradas en el proceso de inmunización.

Sin duda el camino que le falta por recorrer a lo sociedad para superar la pandemia de Covid-19 no es corto, y los retos que presentará el proceso de vacunación en todo el mundo serán monumentales. Los contrastes no faltarás: mientras en algunos países la población más joven se niega a recibir el material biológico contra el virus, la OMS continúa pidiendo a la potencias donar vacunas para las economías emergentes que no pueden acceder a ellas.