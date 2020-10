Dan cadena perpetua a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM

La corte Federal de Brooklyn dictó cadena perpetua este lunes a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, después de haber sido hallado culpable por los delitos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso a menores.

El líder de 60 años fue arrestado en 2018, en una Villa ubicada en un balneario de Puerto Vallarta y fue extraditado y entregado a la justicia de Estados Unidos, en donde se asumió como inocente de los delitos que se le imputaban

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Dan casi siete años a canadiense ligada a secta

El pasado mes de septiembre, Clare Bronfman, heredera del imperio de destilerías Seagram, fue condenada a 81 meses de prisión por su relación y participación la secta sexual.

Es preciso recordar que en el caso se vieron involucradas algunas figuras mexicanas, entre las que destacan Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, de quien se supo luego de que una testigo revelara las “atrocidades” cometidas al interior de la secta.

En 2019, la heredera se declaró culpable de fraude con tarjeta de crédito y de haber escondido a un migrante para ayudar a la organización creada por el gurú Keith Raniere.

En junio de 2019 Raniere fue declarado culpable de mantener durante años un harén con unas 15 a 20 esclavas sexuales, una de ellas de 15 años.

Las esclavas tenían que tener relaciones sexuales con Raniere cada vez que él lo deseara. Algunas de las víctimas fueron marcadas a fuego con un símbolo que representaba las iniciales del gurú.

De las seis personas inculpadas en el marco del escándalo, revelado en marzo de 2018, Bronfman fue la primera en ser sentenciada, seguida de Raniere.

Las otras cuatro personas se declararon culpables. Entre ellas figura la actriz Allison Mack, de la serie televisiva "Smallville", que se declaró culpable en abril del año pasado de dos delitos de extorsión y asociación para delinquir.

El escándalo Nxivm es objeto de dos adaptaciones a la televisión y el cine: una serie documental, "The Vow" ("La promesa"), en HBO, que insiste en el lado no sexual de la organización, y un filme de Lisa Robinson, "Escaping the Nxivm Cult" (Escapando del culto Nxivm), de 2019, sobre el testimonio de una madre que intentó sacar a su hija de la organización.

Con información de AFP