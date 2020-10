Data | Debates no le ayudan a Trump

Como informó el presidente de los EU, Donald Trump, no acudirá al segundo debate presidencial este 15 de octubre contra Joe Biden al argumentar que no está de acuerdo con el formato virtual que se ha planteado. Ya sea ésta la verdadera razón, lo cierto es que el primer debate no le sirvió al republicano para cerrar la brecha que lo mantiene por debajo en las preferencias electorales. Antes del primer debate del 29 de septiembre, Joe Biden tenía una ventaja de 6.9 puntos sobre Donald Trump, de acuerdo al agregador demoscópico de Real Clear Politics; esa ventaja después del debate se amplió a 10.2 puntos. Esto ubica a Joe Biden en un máximo histórico en cuanto a las preferencias electorales a menos de un mes de celebrarse los comicios para renovar la presidencia de los EU.