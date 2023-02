¿Otro Chernóbil? Lo que sabemos del desastre ambiental tras derrame de químicos en EU

El viernes 3 de febrero, más de 50 vagones de un tren de Norfolk Southern, uno de los operadores ferroviarios más grandes de Estados Unidos, se descarrilaron, lo que provocó una explosión cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania.

De acuerdo con la compañía, cerca de la mitad del tren quedó destruido, sin embargo, las alertas comenzaron cuando se supo que 20 de los más de 100 vagones en el tren estaban clasificados como que transportaban materiales peligrosos. Esto provocó una evacuación rápida de unas 5 mil personas ante el riesgo de estar en contacto con estas sustancias.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, informó en los primeros días que la situación en la zona del accidente era crítica, debido a que se registraban "cambios drásticos de temperatura" en la zona, lo que podía significar que uno de los vagones pudiera provocar otra explosión.

“Le estamos ordenando que se vaya. Este es un asunto de vida o muerte”, dijo DeWine en una conferencia de prensa. Cualquiera que permanezca en el área inmediata enfrenta un “grave peligro de muerte” si inhala los humos.

East Palestine, Ohio is undergoing an ecological disaster bc authorities blew up the train derailment cars carrying hazardous chemicals and press are being arrested for trying to tell the story.



Oh but UFO’s!



What is going on?



pic.twitter.com/RULoF1oKJQ — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 12, 2023

La situación ha sido tal que incluso este incidente ya ha sido comparado con el desastre nuclear de Chernobyl, ya que un pueblo entero no puede regresar a casa porque el agua está contaminada, miles de especies de flora y fauna se hallan en riesgo.

Una de las decisiones más polémicas tras la tragedia fue la de incinerar cinco vagones que transportaban cloruro de vinilo, un material altamente inflamable y tóxico para la población.

East Palestine: Residents living within a mile of the train derailment site who have not yet left their homes are asked to immediately evacuate due to the potential of a major explosion. pic.twitter.com/F2BWmBipPx — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) February 6, 2023

¿Qué es y para qué sirve el cloruro de vinilo?

El cloruro de vinilo es un gas incoloro utilizado en una variedad de productos plásticos y materiales de embalaje. Cuando se quema, puede crear fosgeno, una sustancia altamente tóxica usada como arma química en la Primera Guerra Mundial.

Las imágenes de un dron muestran el descarrilamiento del tren de mercancías en East Palestine, Ohio / Foto: Reuters

La exposición al cloruro de vinilo puede provocar diferentes tipos de cáncer, como cáncer de hígado, cerebro, pulmón, linfoma y leucemia.

Respirar altos niveles de cloruro de vinilo puede causar mareos, somnolencia, desmayo y, en casos extremos, la muerte. Además, las personas que han respirado cloruro de vinilo durante mucho tiempo pueden presentar cambios en la estructura del hígado.

14 miles from my house, in East Palestine Ohio.



Norfolk Southern assures us that the vinyl chloride spilling from the tanks of their derailed train and burning and turning into hydrogen chloride as it rises into the atmosphere and mixes with water vapor and turns into ...... pic.twitter.com/Rc8wbpXU8R — 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐂 𝐀𝐭𝐤𝐢𝐧𝐬𝐨𝐧 𝐉𝐫 🦺🌍🔥🌹 (@blckndgldfn) February 8, 2023

Periodista fue arrestado tras cubrir desastre en Ohio

Evan Lambert, corresponsal del medio "NewsNation" y quien se encontraba en la región para cubrir una conferencia del gobernador del estado Mike DeWine fue arrestado por la policía por supuestamente incurrir en desacatos a las órdenes de dejar el lugar del desastre.

El reportero permaneció bajo custodia policial por un lapso de cinco horas, tras lo cual fue liberado. No obstante, se estima que podría enfrentar cargos por conducta desordenada y allanamiento criminal.

Miles de residentes a día de hoy no han podido regresar a sus hogares después del incidente, y la zona de evacuación sigue vigente en un radio de entre 1.5 y 3.2 km alrededor del lugar.

Por sorprendente que parezca, no se reportaron heridos ni muertes. La causa del descarrilamiento aún está bajo investigación.

Con información de EFE y AFP