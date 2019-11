Detienen a periodistas y confiscan equipos de medio digital en Venezuela

Las autoridades venezolanas confiscaron este martes los equipos del medio digital Entorno Inteligente y detuvieron a su gerente, Belén Tovar, confirmó a Efe el principal directivo de la empresa, Hernán Porras Molina.



"Se llevaron todos los servidores, todas las computadoras, tuvieron el personal detenido en la oficina y se llevaron detenida a Belén Tovar en calidad de imputada. No sabemos por qué", dijo Porras Molina en una conversación telefónica con Efe.



Según el directivo, la investigación contra el medio, que hace parte de una compañía conocida como Venmedios, inició el pasado día 2 de noviembre cuando fueron interrogadas tres personas, incluida Belén Tovar, por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el mismo cuerpo que realizó la detención y confiscación de equipos este martes.



"Pero a estas alturas no sabemos qué es lo que están investigando", dijo Porras Molina a Efe.



Efe constató que pasadas las 19.00 horas locales (23.00 GMT) de hoy Entorno Inteligente, que funciona como un agregador de noticias, no mostraba información en su página de inicio.



Pero en las secciones sí aparecía información, aunque algunos enlaces estaban caíd



En este medio, fundado hace 19 años, se emplean 10 personas. De acuerdo con Porras Molina a todas se les confiscaron los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.



"Es probable que alguna noticia esté incomodando (al Gobierno de Nicolás Maduro), y no sabemos qué es. Estuvieron ahí toda la tarde, desmantelaron toda la oficina", añadió.



La misma opinión expresó a Efe el director de la ONG Espacio Público -que promueve y defiende la libertad de expresión en Venezuela-, Carlos Correa, al señalar que la detención y confiscación de equipos "tiene que ver con algunas informaciones que recopiló" el agregador, aunque no citó ejemplos.

Otras detenciones

La televisión digital VPI y el periódico en línea Caraota Digital alertaron que los periodistas de las respectivas plantas que daban cobertura al allanamiento en la sede de Entorno Digital fueron igualmente detenidos, al tiempo que exigieron su inmediata liberación.



VPI denunció que la corresponsal Andrea Espinoza, los técnicos Jhonatan Bello y Dangert Zorrilla, y el chofer Jonathan Azuaje, fueron detenidos mientras "ejercían sus funciones".



En tanto que Caraota Digital denunció las detenciones del periodista Miguel Da Silva y el chofer Roger Castillo, al tiempo que señaló que "informar no es delito".

Andrea Espinoza, Jonathan Bello, Danger Zorrilla y Jonathan Azuaje de VPI TV, fueron detenidos junto a Miguel Dasilva y Roger Castillo de Caraota Digital, cuando cubrían el allanamiento al portal digital Entorno Inteligente.



Informar no es delito. ¡Libérenlos ya! #19Nov pic.twitter.com/Of5fJtsxxI — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 19 de noviembre de 2019



Estos trabajadores fueron luego liberados sin que se les imputaran delitos, aunque sus equipos de trabajo fueron confiscados, de acuerdo con un reporte del secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), Marco Ruiz.



Los medios y periodistas de Venezuela denuncian con regularidad que el Gobierno chavista, en el poder desde 1999, les persigue y dificulta sus labores.



Solo este año han sido detenidos o expulsados del país más de una decena de comunicadores, como el periodista alemán Billy Six, quien estuvo encarcelado por cuatro meses y luego fue deportado.