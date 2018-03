Devaluación en Venezuela: Maduro ordena eliminar tres ceros al bolívar

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó hoy la eliminación de tres ceros del bolívar y sacar de circulación el cono monetario vigente a partir del próximo 4 de junio, como parte de sus medidas económicas para "garantizar las actividades comerciales".

He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con tres ceros menos de la moneda.

Nicolás Maduro

El presidente dijo que este nuevo cono monetario -que sustituye el que instauró apenas en enero de 2017- hará frente a la "guerra económica de persecución financiera" que sufre su Gobierno y que aseguró es dirigida desde Colombia por el presidente Juan Manuel Santos con ayuda del diputado opositor venezolano Julio Borges.



"Esa guerra la dirigen desde Colombia, personalmente la dirige Juan Manuel Santos, asesorado por Julio Borges, debe saberlo Venezuela", dijo y explicó que desde el país vecino estarían "robándose" los billetes del país petrolero.



"He decidido reducir tres ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario (...) para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias", señaló sobre este nuevo esquema monetario que empezará a circular en poco más de dos meses.



El billete de máxima denominación de este nuevo cono -500 bolívares- solo equivale a 0.01 dólares de acuerdo con el cambio oficial de 43.980 bolívares por divisa estadounidense.



Dijo que esta acción implica "la defensa del bolívar" y que estos nuevos billetes pasarán a conocerse como "el bolívar soberano".



Llamo a la defensa del Bolívar (...) hay quienes plantean dolarizar la República, no, Venezuela no será colonia del dólar, vamos a defender el petro (nueva criptomoneda venezolana), vamos a defender la soberanía monetaria, económica y financiera de la patria.

El nuevo cono está compuesto por dos monedas, una de 0.50 céntimos de bolívar (0.00001 dólares) y otra de 1 bolívar (0.00002 dólares).

Además hay billetes de 2 (0.00004 dólares), 5 (0.0001 dólares), 10 (0.0002 dólares), 20 (0.0004 dólares), 50 (0.001 dólares), 100 (0.002 dólares), 200 (0.004 dólares) y 500 bolívares (0.01 dólares).



El presidente aclaró, sin embargo que "la solución estructural, profunda, definitiva para darle estabilidad comercial, económica" al país "es ir a un pago 100% por vía de las cuentas digitales, que uno pueda pagar todo, desde el perro caliente (...) hasta el autobús".



/amg