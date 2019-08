Trump asegura que "no hay chinches" en su club en Miami ofrecido para el G7 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el martes que su club de golf en Miami, donde propuso acoger el G7 en 2020, esté infestado de chinches, atribuyendo el "rumor falso" a sus opositores demócratas.

"No hay chinches en Doral", afirmó Trump en un tuit tras regresar de la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, al término de la cual promocionó su complejo vacacional "Trump National Doral Miami" como el lugar ideal para la reunión de líderes mundiales del próximo año.

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019

"Los demócratas radicales de izquierda, al enterarse de que el club perfectamente localizado (para el próximo G7) Doral National MIAMI estaba bajo consideración [para acoger la cumbre] difundieron ese rumor falso y desagradable. ¡No está bien!", añadió.

La etiqueta #Trumpbedbugs (Chinches de Trump) fue tendencia en Twitter el lunes, con acusaciones al mandatario de aprovecharse de su cargo para promover sus negocios, en este caso su elegante y lujoso complejo turístico ubicado en Doral, en las afueras de Miami.

Todo empezó en Biarritz, cuando Trump, que será anfitrión en 2020 del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), presentó su club como un escenario inmejorable para la cita.

"Es un gran sitio", dijo a periodistas.

Trump, un magnate inmobiliario con propiedades en varios países, dijo que sus asistentes ya habían revisado 12 sitios para la reunión, y ninguno se comparaba con las virtudes de Doral: estar "justo al lado del aeropuerto", tener "una superficie enorme" y contar con edificios capaces de albergar cómodamente a cada delegación.

"A la gente le encanta la ubicación", añadió. "¡Es Miami!".

Pero la prensa estadounidense recordó otra variable: un problema de chinches hace tres años.

Doral #TrumpBedBugs pic.twitter.com/aTuor3Ie6E — Eugene W (@NOW1SOLAR) August 27, 2019

Eric Linder, un ejecutivo de seguros de Nueva Jersey, presentó una demanda en julio de 2016, con fotos que mostraban su espalda, cuello y brazos cubiertos con decenas de mordiscos después de pasar la noche en un bungaló del complejo, que cuesta 300 dólares diarios.

El caso se resolvió amigablemente en 2017, según reportó el Miami Herald, pero en Twitter los usuarios recordaron el incidente con memes y chanzas.

"El próximo año es el 'G7 Millones': siete líderes mundiales y las 6.999.993 chinches del Trump Doral", escribió Seth Abramson, columnista de la revista Newsweek.

1/ I'm not knocking the bedbugs at Doral. They're tremendous—the best. And I think you know that.



I'm saying if it's a choice between bedbugs and having hostile powers purchase America's foreign policy outright, I'll risk the bedbugs.



Even the tremendous bedbugs that Doral has. — Seth Abramson (@SethAbramson) August 27, 2019

Sorprendentemente, Trump no mencionó otro problema de chinches conocido el lunes que afecta la redacción del diario The New York Times, un medio que el presidente considera de "noticias falsas".

En un mensaje a los empleados, el periódico informó de "indicios de chinches" en todos los pisos, provocando bromas en las redes sociales.