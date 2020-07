Trump usa cubrebocas por primera vez en visita a hospital militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este sábado por primera vez desde el inicio de la pandemia con un tapabocas en público, cediendo a una intensa presión para establecer un ejemplo de salud pública mientras el coronavirus avanza en Estados Unidos.

Trump usó la mascarilla en color oscuro, que en un extremo tenía estampado el sello de color dorado de la Presidencia, mientras caminaba por los pasillos del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en las afueras de Washington.

Ahí, se reunió con soldados heridos y trabajadores de atención médica de primera línea.

Foto: Reuters

Es la primera aparición pública de Trump con la cara cubierta desde que el virus comenzó a extenderse por Estados Unidos a principios de este año, un gesto que ha despertado una gran expectativa en un momento en el que el país debate si su uso debe hacerse obligatorio.

Antes de salir en helicóptero hacia el hospital, Trump confirmó que llevaría una mascarilla, como ya había adelantado el viernes.

"Creo que llevaré una mascarilla, ¿sabes? Creo que cuando vas a un hospital, especialmente en ese sitio, en el que uno está hablando con soldados y con gente que en algunos casos acaba de salir del quirófano, creo que en ese caso es algo que es genial ponerse", explicó a la prensa.

#BREAKING: President Trump visits Walter Reed National Military Medical Center. He is wearing a mask. pic.twitter.com/uZOzM4Lpvs — The Hill (@thehill) July 11, 2020

IMAGEN DE DEBILIDAD

Hasta ahora, Trump se había negado a llevar un tapabocas en público y había puesto en duda su eficacia, algo que contradice los consejos de las autoridades sanitarias del país.

Al respecto, en declaraciones a la prensa, el mandatario puntualizó: "Nunca he tenido nada en contra de las mascarillas, pero sí creo que tienen un tiempo y un lugar adecuado".

Hasta ahora, Trump había resistido a llevar una mascarilla porque considera que "da una imagen de debilidad", según dijo supuestamente en marzo a sus asesores, reportaron entonces medios locales.

Foto: AFP

Los demócratas creen que Trump se ha negado a llevar tapabocas por "vanidad", mientras que analistas como la periodista experta en género Liz Plank afirman que su actitud forma parte de una masculinidad mal entendida y con la que pretende mostrar fuerza, como si él estuviera por encima del virus.

Cuando Trump fue visto este sábado con mascarilla, intentó ofrecer una imagen de fortaleza: iba rodeado de militares y miembros del servicio secreto que no se detuvieron ni un minuto ante las cámaras mientras el mandatario, al frente, dirigía el rumbo de la comitiva.