Dreamers quizá fueron muy flojos para inscribirse a DACA: John Kelly

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, sugirió hoy que muchos jóvenes indocumentados en Estados Unidos que podrían haberse beneficiado del programa de alivio migratorio DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) no lo hicieron porque quizá tuvieron mucho "miedo" o fueron muy "flojos"





En declaraciones a periodistas en el Congreso, Kelly destacó la diferencia entre los 690 mil jóvenes indocumentados, conocidos como dreamers, que hasta septiembre pasado se habían acogido al programa DACA, y los 1.8 millones que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto proteger de la deportación con una ley.



Hay 690 mil personas oficialmente registradas en DACA, y el presidente propuso una cantidad que es dos veces y media mayor, 1.8 millonesJohn Kelly



"La diferencia entre (690 mil) y 1.8 millones son las personas que algunos dirían que tenían demasiado miedo para apuntarse (al programa DACA), y que otros dirían que eran demasiado flojos, y que no se apuntaron", agregó, según informa el diario The Washington Post.

El jefe de gabinete de Trump dijo que no entendía cómo algunos legisladores puedan pensar en oponerse al plan propuesto por el presidente, dado lo "generoso" que es.



Si bien antes los defensores de DACA eran legisladores que estaban en un solo lado de la cámara, dijo Kelly en referencia a los demócratas, yo diría que ahora mismo el defensor de toda la gente que es (beneficiaria de) DACA es Donald Trump, aunque ustedes nunca escribirán eso

Trump ordenó el pasado septiembre cancelar el programa DACA, anunciado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que otorgaba un permiso de trabajo y una garantía de no deportación a ciertos indocumentados que llegaron al país de niños, pero dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para reemplazar el programa con una ley.



Kelly dijo hoy que duda "muchísimo" que Trump opte por extender la vigencia de DACA si el Congreso no aprueba una solución permanente para los "soñadores" antes de que el programa caduque el 5 de marzo.



También reiteró que, incluso si pierden la protección del programa DACA, los dreamers no serán "una prioridad" de las autoridades migratorias en sus esfuerzos de deportación.

