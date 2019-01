El muro fronterizo se pagaría por sí mismo, asegura Trump

El presidente Donald Trump se mantuvo firme el domingo en su demanda de obtener miles de millones de dólares para financiar la construcción del muro en la frontera con México, que forzó a un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que ya entra en su tercera semana.

"Tenemos que construir el muro", dijo Trump a reporteros al salir de la Casa Blanca para dirigirse a Camp David, mientras admitía que la valla puede ser de "acero en vez de concreto".

"Es un tema de seguridad, es sobre la seguridad de nuestro país. No tenemos alternativa", siguió.

A través de sus cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dijo que la construcción de un muro fronterizo con México, disminuirá la inseguridad lo que permitiría al gobierno estadunidense ahorrar millones de dólares

Afirmó que, de esa forma, el muro se "pagaría por sí mismo varias veces al año”

....The only reason they do not want to build a Wall is that Walls Work! 99% of our illegal Border crossings will end, crime in our Country will go way down and we will save billions of dollars a year! A properly planned and constructed Wall will pay for itself many times a year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2019

Construir un muro en los 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de campaña de Trump, quien ha equiparado a los migrantes con crimen, drogas y pandillas.

El presidente ha descrito la situación en la frontera como una "emergencia" nacional y ha dicho que busca la manera de que el muro sea construido incluso sin aprobación del Congreso.