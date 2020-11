En debate | ¿Trump debe reconocer su derrota?

Donald Trump se rehúsa a reconocer su derrota electoral y ha presentado una serie de demandas para revertir los resultados electorales, que han proyectado a Joe Biden como ganador y el próximo presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, Presidente de EU

“El hecho es que esta elección está lejos de terminar. A partir del lunes, nuestro equipo comenzará a procesar nuestro caso en la corte para garantizar que las leyes electorales se cumplan plenamente y que el ganador legítimo esté en el cargo”.

Foto: AFP

Joe Biden, Candidato Demócrata en EU

“Es vergonzoso que el mandatario saliente, Donald Trump, se niegue a reconocer la derrota. Esto será una mancha en el legado de su predecesor, aunque no dificultará el proceso de transición. El hecho de que ellos no estén dispuestos a admitir que ganamos a estas alturas no tiene muchas consecuencias en la planificación de lo que podremos hacer entre ahora y enero".

Foto: Reuters

Angela Merkel, Canciller alemana

“Felicito a Biden y a la vicepresidenta designada Kamala Harris por su éxito. Y les expresamos nuestro deseo de una cooperación futura cercana y de confianza. La cooperación transatlántica es de gran importancia ante la multitud de desafíos globales. EU y la Unión Europea deben estar juntos en las luchas contra el Covid-19 y el calentamiento global”.

Foto: Reuters

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Yo no puedo decir: felicito a un candidato o a otro porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Esperaremos a que se resuelva la elección legalmente pues se trata de un asunto de urbanidad y decencia política antes de emitir una postura, pues no quiero ser imprudente ni actuar a la ligera.”





CNN

“Su yerno y uno de sus principales asesores, Jared Kushner y la primera dama Melania Trump, le aconsejaron (a Trump) que acepte la victoria de Biden. Tanto Melania como Kushner han estado instando al presidente a pensar seriamente en una estrategia de salida”.

El influyente senador republicano Lindsey Graham dijo estar en desacuerdo con plan de Trump Foto: Especial

Lindsey Graham, Senador republicano de EU

“Llamo al presidente Donald Trump a luchar duro y a no reconocer su derrota electoral ante Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca. Las acusaciones de fraude del presidente deben ser investigadas. Trabajaremos con Biden si gana, pero Trump no ha perdido. No ceda, presidente. Luche duro”.