En Debate | ¿Trump debió seguir en el hospital?

Donald Trump

Presidente de EU

“¡Me siento muy bien! No tengan miedo del Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo el gobierno de Trump, ciertos conocimientos y medicamentos muy buenos. ¡Me siento mejor que hace 20 años! (…) Muchas personas cada año, a veces más de 100.000, y a pesar de la vacuna, mueren a causa de la gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con eso (la influenza), tal como estamos aprendiendo a vivir con el Covid, ¡en la mayoría de las poblaciones es mucho menos letal!”





CNN

Cable News Network (Canal de televisión de paga)

“Un 63% de los entrevistados considera como irresponsable el manejo del presidente Donald Trump del riesgo de contagio entre quienes lo rodean. En cuanto a la credibilidad de la Casa Blanca sobre la salud del mandatario, un 40% de los entrevistados sostiene que cree solo un poco lo que dicen y un 28% no cree nada de la información oficial.”





Chicago Tribune

Un simpatizante entrevistado

"¡Es el presidente. Oh, Dios mío, te quiero!" o "¡Que Dios bendiga a nuestro presidente. Él es fuerte. Él resiste. Yo moriría por él!".





Charlie Baker

Gobernador de Massachusetts

“Es increíblemente irresponsable que ignore los consejos de los funcionarios de salud pública tras su diagnóstico positivo de coronavirus. Me alegra ver que el presidente y la primera dama parecen estar recuperándose de su episodio. Creo que es justo decir que cualquiera que haya visto a alguien o hablado con alguien o que tenga algún familiar que haya lidiado con Covid durante los últimos 7 u 8 meses no le desearía eso a nadie".





Clarín

Periódico argentino

“Trump dio por terminada su enfermedad y busca ahora sacarle rédito político. El hombre que venció al Covid en tres días. Así comienza el tramo final de esta inédita campaña electoral para los comicios del 3 de noviembre atravesada por la pandemia”.





James P. Phillips

Médico que trató a Donald Trump

"El vehículo del presidente (que usó para salir a saludar a sus simpatizantes en el hospital) no sólo está blindado, sino que está sellado herméticamente contra ataques químicos. El riesgo de transmisión de Covid-19 adentro de la camioneta es el más alto posible a excepción de procesos médicos. La irresponsabilidad es escandalosa. Lo siento por los agentes del Servicio Secreto que se vieron forzados a participar".





Regina Rodríguez

Analista

“Si Trump evoluciona favorablemente, pasará a ser el presidente que venció al Covid; que comparte con muchos otros el sufrimiento, pero que gracias a la solidez y trabajo del sistema de salud y su ‘gran fuerza interna’ —por no dejar al coronavirus dominarlo—, pudo vencer al virus. Así, se convertirá en una especie de presidente invencible que logra incluso vencer al Covid. Ya sabe qué es, cómo se siente y lo más importante, cómo vencerlo.”