Erdogan busca desligar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que prevé desligar el proceso de adhesión a la OTAN de Finlandia del procedimiento en marcha con Suecia, prácticamente bloqueado desde el episodio de la quema del Corán en Estocolmo.

"Lo digo desde aquí: si hace falta, podremos dar un mensaje distinto a Finlandia. Cuando demos este mensaje distinto a Finlandia, Suecia va a quedar en shock", dijo Erdogan durante un discurso.

Turquía se opone al ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN desde que ambos países lo solicitaron a raíz de la invasión rusa de Ucrania, alegando que las políticas escandinavas respecto a los grupos armados kurdos son contrarias a los intereses de seguridad de Turquía.



Ha criticado especialmente a Suecia por permitir manifestaciones de simpatizantes de milicias kurdas de Siria o la guerrilla kurda de Turquía y por no extraditar a personas que Ankara considera criminales fugados pero que han pedido asilo político en Suecia.



"Hemos dicho: Mirad, si queréis entrar en la OTAN, nos tenéis que devolver a estos terroristas. Si no extraditáis a estos terroristas, cuando os hemos dado una lista de 120 personas, pues lo sentimos", dijo Erdogan hoy.



"Claro, ellos dicen que han hecho esto o aquello, que han cambiado la Constitución, pero se ríen de nosotros. No conocen Turquía. Piensan que es como la Turquía de hace 20, 30 o 40 años, y no lo es", agregó el mandatario.

Advirtió a Finlandia "no cometer los mismos errores", para contar con el visto bueno de Turquía.



Desde el principio, Ankara ha dejado claro que no tiene reproches fundamentales para Helsinki, aunque hasta ahora se preveía que el proceso iba ser simultáneo para ambos países escandinavos y se han celebrado varias reuniones trilaterales.