Escala éxodo venezolano hacia Ecuador, declaran "calamidad pública"

TULCÁN. Ecuador comenzó a partir de esta medianoche a exigir un visado excepcional humanitario a los migrantes venezolanos que entren a su territorio, lo que originó un flujo intenso en su frontera con Colombia.

La demanda, que recoge el decreto presidencial 826, estipula que los nacionales de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de arribar a la frontera, que pueden hacer en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima.

Asimismo, este requisito contempla el pago de 50 dólares de gestiones y una entrevista presencial en los consulados mencionados.

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital de Carabobo, en el centronorte de Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó el precio del nuevo visado.

"La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida", lamentó al explicar que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.

Los miles de venezolanos que trataban ayer de llegar a Ecuador a través del Puente Internacional de Rumichaca hizo que se mantuviera la calamidad pública en la ciudad colombiana de Ipiales.

"El flujo migratorio se mantiene alto" y "han realizado el proceso de emigración más de 3 mil 100 ciudadanos venezolanos", indicó ayer Migración Colombia.

El alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, declaró el viernes la calamidad pública como consecuencia de la llegada masiva de venezolanos rumbo a Ecuador, que en lo que va de año suman 782 mil 828.

Según Romero, a diario unas "3 mil personas pasan por el puente fronterizo".

Un venezolano murió a diario violentamente en Colombia en los primeros siete meses de 2019, una tendencia que tiende a subir a medida que se incrementa la migración desde la vecina nación petrolera, reveló un informe del Instituto de Medicina

Legal y Ciencias Forenses.