Escuelas estadounidenses evalúan censurar a estudiantes

Luego de que una porrista de secundaria en Pensilvania lanzó una serie de bombas F sobre su escuela en una publicación de Snapchat, en 2017, fue suspendida del equipo de porristas y demandó al distrito escolar, alegando que la suspensión violaba sus derechos.

Las redes sociales tienen una presencia cada vez mayor en la vida diaria de los estudiantes. Como resultado, las escuelas se enfrentan cada vez más con la pregunta de si pueden disciplinar a los estudiantes por comentarios hechos en línea sobre la escuela o los funcionarios escolares. La respuesta no es del todo clara debido a diferentes decisiones judiciales en diferentes distritos judiciales.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La Corte Suprema de los Estados Unidos acordó en enero escuchar el caso del distrito escolar de Pensilvania, y su decisión puede proporcionar cierta claridad sobre el tema.

Los profesores que enseñan derecho de la educación y derecho constitucional, han investigado, enseñado y escrito sobre el discurso de los estudiantes a lo largo de los años.

En general, el habla de los estudiantes en las escuelas públicas tiene menos protección que el habla de los adultos en la comunidad en general. Eso se debe a lo que la Corte Suprema se refirió en su decisión del Distrito Escolar Tinker v. Des Moines de 1969 como las "características especiales del entorno escolar", que incluyen la obligación de enseñar a los estudiantes un comportamiento socialmente aceptable y proporcionarles un entorno educativo seguro.

Como resultado, el habla que puede estar protegida para los adultos fuera del entorno escolar, como lenguaje ofensivo o vulgar, puede restringirse para los estudiantes dentro del entorno escolar.

Sin embargo, la Corte Suprema también ha dicho que los estudiantes no "renuncian a sus derechos constitucionales a la libertad de expresión en la puerta de la escuela".

El discurso de los estudiantes tiene algunas protecciones, gracias a cuatro casos de la Corte Suprema en particular.

El caso principal es el mencionado anteriormente: Tinker v. Des Moines, en el que la Corte Suprema dictaminó que una escuela no podía disciplinar a los estudiantes por usar brazaletes negros para protestar por la Guerra de Vietnam a menos que tuviera una expectativa razonable de que la expresión interrumpiría sustancialmente las actividades escolares o infringir los derechos de los demás. No hubo tal hallazgo en el caso, por lo que la escuela no pudo disciplinar a los estudiantes.

Los otros tres casos son esencialmente excepciones: Implican situaciones en las que el estándar de "interrupción sustancial" no tiene que cumplirse para que la escuela restrinja el discurso, siempre que se cumplan otros requisitos: el discurso es lascivo, patrocinado por la escuela o implica el uso de drogas ilegales.

Los estándares legales en estos cuatro casos de la Corte Suprema se crearon en respuesta al discurso de los estudiantes que ocurrió en la escuela o en eventos patrocinados por la escuela. Ninguno de ellos involucró discurso en línea o redes sociales.

Cuando los funcionarios escolares intentan restringir el discurso que ocurre fuera del campus, ya sea en línea o no, los tribunales han tenido que decidir cuál de estos estándares aplicar, si corresponde alguno.

Los tribunales no siempre han acordado qué estándar usar, pero varios tribunales han aplicado el caso de Tinker a dicho discurso, incluso si el discurso se hubiera evaluado según un estándar diferente si hubiera ocurrido en el campus.

Por ejemplo, los tribunales aplicaron el caso de Tinker a un estudiante que llamó "imbéciles" a los funcionarios escolares en un blog, y a un estudiante que creó un perfil falso en las redes sociales de un funcionario escolar con lenguaje lascivo y ofensivo.

En el caso Bethel School District v. Fraser, la Corte Suprema permitió a las escuelas restringir el discurso lascivo, vulgar o claramente ofensivo, probablemente se habría aplicado en estos casos si el discurso hubiera ocurrido en el campus.

Algunos tribunales han considerado otros factores para determinar si hubo una conexión suficiente entre el discurso y la escuela antes de aplicar el caso Tinker al discurso fuera del campus. Han considerado si el discurso amenaza la obligación de la escuela de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, por ejemplo, el acoso en línea, o si es "razonablemente probable" que el discurso llegue a la escuela o afecte el entorno escolar, por ejemplo, al estar dirigido al escuela, funcionarios escolares u otros estudiantes.

También lo han hecho cuando el discurso fuera del campus involucra amenazas de violencia escolar. Otros han considerado restringir los discursos sobre el uso de drogas ilegales o situaciones de violencia escolar. O han utilizado un estándar de "amenaza verdadera", que permite restricciones en el discurso que es una "expresión seria de intención de hacer daño".

El tribunal declaró que los funcionarios escolares "no pueden entrar en el hogar de un niño y controlar sus acciones allí en la misma medida en que pueden controlar a ese niño cuando participa en actividades patrocinadas por la escuela".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía

Ciencia