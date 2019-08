EU ofrece amnistía a Maduro si renuncia

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que su país no enjuiciará ni castigará al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si abandona el poder de forma voluntaria, informó The New York Times .

Abrams dijo que el gobierno de EU no quiere perseguir ni juzgar a Maduro, pero lamentó que hasta ahora no han visto señales de que éste desee renunciar.

"No estamos tras de él, queremos que tenga una salida digna y que se vaya", aseveró el funcionario al Times .

“No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder”, dijo Abrams directamente a Maduro durante la entrevista concedida al diario el 27 de agosto.

Sobre los supuestos contactos entre altos funcionarios de EU y Venezuela, Abrams negó que su gobierno esté negociando. "Maduro no debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno”, enfatizó.

En tanto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para condenar las "violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela" y aprobó una comisión que hará gestiones diplomáticas para la crisis en Nicaragua.

La resolución sobre Venezuela recibió 21 votos a favor, tres en contra (Dominica, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas), siete abstenciones y tres ausencias.

También busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenga "acceso inmediato y sin obstáculos" al territorio venezolano, país que no visita desde 2002.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó anunció la creación de un "centro de gobierno" que coordinará a todos los representantes que ha designado y que estará a cargo de Leopoldo López.