Evo Morales denuncia que Ejército ofreció 50 mil dólares para entregarlo

El expresidente Evo Morales, que llegó este martes como asilado político a México, denunció que un día antes de renunciar, un miembro del equipo de seguridad del Ejército le informó que militares habían pedido su entrega a cambio de 50 mil dólares.

Por ello, agradece a México y al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberle salvado la "vida" con su decisión de darle asilo político tras la crisis desatada en Bolivia por las denuncias de supuesto fraude electoral.

En un video posteado por el canciller Marcelo Ebrard, Morales explica que el sábado 9 de noviembre un miembro del equipo de seguridad del Ejército le informó en el trópico de Cochabamba que militares habían pedido su entrega a cambio de 50 mil dólares.

"Estoy satisfecho, contento, por darme seguridad y salvado la vida”, expresó.

Mensaje de Evo Morales poco antes de aterrizar : pic.twitter.com/4DNqxCdoy7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 12 de noviembre de 2019 Muy agradecido con el hermano Manuel López Obrador y el gobierno y pueblo de México por salvarme la vida. Llegamos sanos y salvos junto a nuestros hermanos Álvaro y Gabriela. Los golpistas ofrecieron $us 50 mil a un miembro de seguridad para que me entregue antes de mi renuncia. pic.twitter.com/cOGe2Ztgcz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de noviembre de 2019

Esta situación también la comentó durante su llegada al país, donde arremetió contra el golpe de Estado que vivió en su país.

Acompañado de su vicepresidente, Álvaro García Linera y su ministra de Salud, Gabriela Montaño, quienes viajaron en el mismo avión, se mostró tocado pero no hundido.

Pensé que habíamos terminado con la opresión, la discriminación y la humillación a los más pobres, a los indígenas. Pero surgen grupos que no respetan la vida y menos la Patria. Si algún delito he cometido es ser indígena y haber luchado para sacar de la pobreza a mi pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de noviembre de 2019 Con políticas de amedrentamiento e intimidación hicieron renunciar a varios de nuestros alcaldes, gobernadores, ministros y asambleístas democráticamente electos y posesionados; no renunciaron por cobardía sino por las represalias y ataques contra sus familias. Así fue el golpe. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de noviembre de 2019 Este golpe de Estado ni los atentados contra mi vida me harán cambiar de ideología. Seremos siempre antiimperialistas. Esta es una lección más para aprender y fortalecer las luchas por soberanía, inclusión, dignidad y libertad con identidad de los pueblos en Bolivia y el mundo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de noviembre de 2019 Ahora que hemos salvado la vida, muchas gracias al pueblo boliviano y al pueblo mexicano. No daremos ni un paso atrás ante los racistas y golpistas. Hoy vemos quienes son verdaderos enemigos de nuestro pueblo. Mientras tenga vida, la lucha sigue. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de noviembre de 2019

UN "PERIPLO" POR AMÉRICA LATINA

Horas antes, Ebrard detalló las dificultades para sacar a Morales de Bolivia y las negociaciones con varios países de la región -Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador- para poder usar su espacio aéreo, en un ejercicio diplomático que calificó de "periplo por diferentes espacios y decisiones políticas".

La gestión fue "como un viaje por la política latinoamericana y cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren", apuntó el canciller en la conferencia de prensa matutina de López Obrador.

Foto: Roberto Hernández

El asilo político otorgado por el Gobierno mexicano a Morales fue por razones humanitarias "en virtud de la urgencia que afronta en Bolivia, donde su vida e integridad corren peligro", explicó este lunes el canciller mexicano.

Al tiempo que López Obrador confirmó que fue él personalmente quien dio "instrucción de ofrecer asilo" y defendió que se está "llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución".

SU FUTURO EN MÉXICO

Acerca de su residencia, su posible solicitud de refugio o los recursos de los que dispone Morales, Ebrard dijo desconocer "qué planes tenga" Evo una vez en México, pero aseguró que conversaría con él para saber qué hará en el corto plazo.

Dijo que no revelaría su residencia "por razones de seguridad" y estimó que ha viajado con muy pocos recursos debido a las "condiciones muy precarias" en las que viajó.

Tras sus primera palabras en territorio mexicano, Evo Morales partió hacia un rumbo desconocido.