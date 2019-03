Firmará Trump decreto para soberanía de Israel

El presidente estadounidense Donald Trump firmará un decreto reconociendo la soberanía israelí sobre los Altos del Golán cuando se reúna el lunes con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Washington, anunció el gobierno israelí.

"El presidente Trump firmará mañana en presencia del primer ministro Netanyahu un decreto reconociendo la soberanía israelí sobre los Altos del Golán", escribió este domingo en Twitter el ministro de Exteriores israelí Israel Katz, en referencia al territorio sirio conquistado por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967.

אני נערך להופיע היום בפני אלפי משתתפי ועידת אייפק בוושינגטון. התבשרנו כעת כי מנהיגי הונדורס ורומניה הודיעו בועידה על כוונתן להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. מחר יחתום הנשיא טראמפ, בנוכחות רה״מ נתניהו, על צו המכיר בריבונות ישראל בגולן. יחסי ישראל ארה״ב הדוקים מאי פעם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 24 de marzo de 2019

Donald Trump anunció el jueves en un tuit que había llegado la hora "para Estados Unidos de reconocer plenamente la soberanía de Israel sobre el Golán, que tiene una importancia estratégica para el Estado de Israel y la estabilidad regional", rompiendo así con el consenso internacional y con la posición durante décadas de la diplomacia estadounidense en Medio Oriente.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de marzo de 2019

El primer ministro israelí agradeció esta decisión, escribiendo en Twitter que "en el momento en que Irán busca usar Siria como una plataforma para destruir Israel, el presidente Trump reconoce con valentía la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. ¡Gracias, presidente Trump!".

Israel conquistó una gran parte de los Altos del Golán, 1.200 km2, durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y lo anexionó en 1981, pero la comunidad internacional nunca ha reconocido esta anexión.

Trump ya rompió con el consenso internacional al reconocer unilateralmente en diciembre de 2017 a Jerusalén como capital de Israel.