Fue por una acción de sabotaje: Maduro culpa a oposición de incendio en la PDVSA

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reportó este miércoles que se registró un incendio en una de sus instalaciones y responsabilizó por ello a los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro.



El incidente ocurrió el martes en la sala de bombas de la estación Ero, "en las áreas operacionales de la División Carabobo" de la Faja Petrolífera del Orinoco, el mayor reservorio de petróleo del mundo, según detalla la nota de la estatal.



El incendio "fue ocasionado por una acción de sabotaje perpetrada por la derecha opositora", subraya el texto en el que no se acusa directamente a ningún dirigente del antichavismo.



El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, remarcó que el hecho "terrorista en detrimento de la industria petrolera venezolana, ocurrió horas después de que Donald Trump, con su arenga belicista, incitara a la violencia y a la guerra".



Trump ofreció el lunes un discurso en el que advirtió a los militares venezolanos que no tendrán escapatoria si deciden obedecer a Maduro, que se empeña en rechazar la ayuda humanitaria que está acumulándose en las fronteras y que la oposición prevé hacer ingresar este sábado.



El comunicado de PDVSA indica que la sala de bombas de la estación "fue impactada por las llamas originadas por un acto belicista el cual afortunadamente no arrojó pérdidas humanas ni heridos de ninguna naturaleza".



Quevedo exhortó a los trabajadores a mantenerse alertas y a "fortalecer la unión cívico militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para defender a Petróleos de Venezuela de la injerencia imperialista".



La estación afectada por el incendio tiene una capacidad instalada de 300 mil barriles de crudo diario y en el lugar se aplicó "la estrategia más expedita y segura para el rearranque de la estación, a fin de garantizar la continuidad operacional", agrega la nota sin mayores detalles al respecto.



El bombeo del país, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, se sitúa en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, a excepción de varios meses entre finales de 2002 y principios de 2003, cuando una huelga en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desplomó la producción hasta menos de 100 mil barriles diarios.