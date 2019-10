“Fuimos víctimas de la intimidación”: Alejandro Giammattei tras coacción en Venezuela

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, fue intimidado en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela, al intentar ingresar al país para una reunión con el líder opositor Juan Guaidó, así lo denunció el mandatario en una entrevista para El Sol de México tras el incidente.

El mandatario denunció que no se le permitió el ingreso al país sin que le dieran una explicación, simplemente lo enviaron de vuelta al avión para su regreso.

“Nosotros llegamos al aeropuerto y ya nos estaban esperando dos personas del régimen de Maduro, una de ellas hablaba por teléfono y la segunda nos grababa. Nos llevaron a migración y nos hicieron preguntas, quiénes éramos, qué queríamos y a quiénes íbamos a visitar; nos quitaron los pasaportes” relató en entrevista telefónica.

La Cancillería venezolana afirmó que la “inadmisión migratoria” obedeció a que el político centroamericano no presentó “credenciales y documentos de identidad” de su país, sino pasaporte italiano.

Sin embargo, Giammattei aseguró que sus papeles estaban en orden y que presentó doble pasaporte, uno de Guatemala y otro de Italia, ya que cuenta con la doble nacionalidad y que no infringía en ninguna ilegalidad.

"Teníamos todos los requisitos para poder entrar, incluso la vacuna de la fiebre amarilla", agregó.

Cabe destacar que una de las medidas impuestas por el gobierno de Venezuela para acceder al país es portar la vacuna de la fiebre amarilla.

La Cancillería agregó que la visita de funcionarios de alto nivel “exige” una previa coordinación en asuntos como agenda, seguridad y visados, así como la presentación de credenciales y documentos de identidad del país donde cumplen funciones de gobierno.

"Yo no tengo porque viajar con pasaporte diplomático, porque soy electo, no estoy en el cargo, entonces yo viajo como una persona normal... Yo no tengo por qué pedir permiso a ninguna persona como persona normal para visitar un amigo”.

El motivo de su viaje a Venezuela era para una reunión programada con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien también denunció en redes sociales el impedimento al publicar un video del próximo mandatario de Guatemala explicando su situación dentro del aeropuerto.

"No nos dejaron entrar a Venezuela, nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión; yo tengo en mensaje al presidente Guaidó, ‘estamos con ustedes’, aunque no nos hayan dejado entrar nuestra voz la haremos escuchar en todo el continente, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Venezuela", afirmó en el video publicado en Twitter.

Como parte de la intimidación, el presidente electo relató que mientras esperaba alguna explicación, acudió al sanitario y "un soldado ingresó conmigo y tuve que orinar con el guardia a la par, nunca se nos despegó, pero tampoco me dijo nada".

El presidente electo de Guatemala pidió que se conozca la situación en Venezuela, una "situación restrictiva, donde los teléfonos internacionales no funcionan, funcionan nada mas los nacionales, un venezolano nos hizo favor de prestarnos su teléfono y grabar el video".

Asimismo, insistió en que una vez que tome el poder, "romperé relación con Maduro e insistiré con una reunión con Guaidó".

"Yo no reconozco a Maduro, lo reconozco como un dolor de cabeza para la seguridad del continente... Aquí se está defendiendo a narcoterroristas".

Giammattei tuiteó más tarde que había aterrizado en Panamá luego del incidente en Venezuela y que de ahí iba a regresar a Guatemala.