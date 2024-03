Fujimori abre canal de Youtube para contar su “verdad”: no soy un asesino

El expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien fue condenado a más de 40 años de prisión en distintos juicios por cometer crímenes de lesa humanidad y por corrupción, abrió su canal de YouTube con el que busca limpiar su imagen.

En su Canal F, el exmandatario hace un recuento de su llegada a la silla presidencial peruana en el año 1990 y relata desde su perspectiva, el trabajo que hizo para "llevar la paz" al país sudamericano.

"Cuando asumí la presidencia de la República heredé un país en llamas", es como inicia su primer video, el cual dura casi cuatro minutos.

Alberto Fujimori llegó a la presidencia de Perú por la vía democrática en el año 1990 y se mantuvo en el poder hasta el año 2000, cuando huyó a Japón y por medio de un fax renunció a su cargo.

Durante el primer año de su gobierno se cometió la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión de vecinos. Del mismo modo, en julio de 1992, nueve alumnos y un profesor universitario fueron asesinados en La Cantuta por tener supuestos nexos con el grupo Sendero Luminoso.

Pese a ello, fue reelegido en 2005, año en el que hechó a andar un plan de salud pública que se centró en la esterilización forzada de mujeres de bajos recursos con el objetivo de frenar los niveles de pobreza en Perú.

No se sabe de forma exacta cuantas mujeres fueron esterilizadas en condiciones que atentaron contra sus derechos humanos.

Después de estas y otras controversias durante su mandato, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y secuestros.

Esta condena fue considerada como un imporante logro de la lucha contra la impunidad y la corrupción, sin embargo, en diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional de Perú ordenó su liberación inmediata tras un indulto humanitario.

A sus 85 años, el exmandatario padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, e hipertensión.

Aún cuando organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionaron la liberación del ex mandatario peruano, Fujimori asegura en su primer video de YouTube que tanto él como los policías de su gobierno no fueron asesinos, si no "héroes de la pacificación".