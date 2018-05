Giuseppe Conte renuncia a formar gobierno y abre crisis política en Italia

Roma.- El nuevo gobierno en Italia murió antes de nacer. La causa fue el duro enfrentamiento entre el “Movimiento 5 Estrellas” y la “Liga" y el presidente de la República, Sergio Mattarella, que rechazo el nombre de Paolo Savona como ministro de economía del futuro gobierno. De tal manera el premier encargado Giuseppe Conte no tuvo mas remedio que renunciar. Savona es un destacado economista, pero tradicionalmente se coloca en una posición anti-Union Europea (UE).







Se trato de un verdadero choque institucional alrededor del nombre de Savona. Mattarella no cedió basándose en los poderes que le asigna la constitución, y lo mismo hicieron los líderes del “M5E”, Luigi Di Maio, y de la “Liga”, Matteo Salvini, convencidos que Savona habría defendido “los intereses de los italianos” en la UE. “No estamos dispuestos a elegir a una personalidad grata a Alemania, Francia o Bruselas (sede de la UE, ndr), y a los grandes poderes económicos”, subrayaron.





La constitución italiana preve que el jefe del Estado elija a los ministros en base a la propuesta presentada por el primer ministro encargado, en este caso Conte. Pero el jefe del Estado también tiene el poder de rechazar, motivando la decisión, uno o mas nombres y esta prerrogativa Mattarella la ejercio con Paolo Savona, considerándolo un riesgo inclusive “para la permanencia estable de Italia en la UE”.





“La constitucion me asigna el rol de garantia –dijo el presidente de la Republica-que no debe sufrir imposiciones”, dijo el jefe de Estado. Y agrego que inclusive habia pedido, sin éxito, a los protagonistas de la mayoria que no apoyaran la linea “anti-europeista” de Paolo Savona, “contraria a la permanencia italiana en la UE”.





La reacción de Di Maio y Salvini fue durísima. “Alguien decidió desde lo alto que los italianos no son libres de elegir a sus ministros en base al resultado de la población en las elecciones del 4 de marzo. “Para que nazca un gobierno en Italia –agrego- se debe recibir antes el consenso de países como Alemania, Francia, Bruselas (sede de la UE, ndr)”, acusados también de haber pronunciado “frases ofensivas contra el M5E y “Liga”...”Es claro –preciso Salvini- que si Savona no es del agrado de los poderes fuertes europeos, quiere decir que es el ministro justo para Italia,,, pero los italianos indudablemente no somos libres, necesitamos del permiso de otros”.





Es mas, “el presidente Mattarella no tiene ningún apoyo constitucional de rechazar un ministro solo porque tiene ideas diferentes”, afirmo a su vez Giorgia Meloni, lider de “Hermanos de Italia”. Y acuso al presidente de la República de “sufrir las presiones de poderes extranjeros” (sin precisar cuales), puntualizando que pedirá en el parlamento que Mattarella sea sometido a “impeachmennt” por “alta traición”.





Ahora el jefe del estado creara el llamado “gobierno del presidente” con la tarea de afrontar las emergencias económicas y llevar al pais a nuevas elecciones. Con ese fin convoco para este lunes al empresario Carlo Cottarelli. Habra que ver sin embargo si este “gobierno del presidente” obtiene la mayoría en el parlamento, no obstante su mandato a tiempo limitado. En este caso, se abren las puertas a nuevas elecciones.





Mientras tanto, se puede decir que el enfrentamiento politico-institucional entre “M5E” y “Liga” en particular continuara con renovada tensión y escenarios imprevisibles.